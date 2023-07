Ajax en Fulham bereiken overeenkomst over transfer Calvin Bassey voor 21 miljoen euro

Calvin Bassey tijdens de Klassieker in de Kuip eerder dit jaar. Beeld Pro Shots / Kay Int Veen

Over Calvin Bassey (23) is aan de talkshowtafels en in de meeste kranten en bladen een jaar lang vooral schamper gedaan. De jonge verdediger werd weggezet als een dommekracht. Groot lijf, aardige mandekker maar met een bal kon hij niets. Als Bassey er niet over struikelde, schoot hij ‘m wel over de zijlijn. Het was soms pijnlijk om te zien hoe de peperdure aankoop (23 miljoen euro) worstelde in het Ajaxshirt en hoe het publiek uiteindelijk hard – met striemende fluitconcerten – over hem oordeelde.

Het contrast met zijn laatste periode bij Glasgow Rangers was groot. Bij de Schotse club was Bassey tot wasdom gekomen. Rangers haalde zelfs de finale van de Europa League en in die campagne groeide de Engelse centrale verdediger met Nigeriaanse roots uit tot de belangrijkste pion in het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst. Zijn persoonlijke cijfers in het Europese toernooi waren ronduit indrukwekkend.

Ajax dacht met Bassey een volwaardige vervanger te halen voor Lisandro Martínez, die trainer Erik ten Hag achternaging en voor een bedrag tussen de 57 en 65 miljoen door Manchester United werd gekocht. Maar onder trainer Alfred Schreuder raakte Ajax al snel het spoor bijster en de zoekende Bassey vond nergens houvast. Waar hij zich het typische spel van zijn nieuwe club nog eigen moest maken, werd juist van hem verwacht dat hij het elftal van achteruit vormgaf. Bassey legde zijn oor vaak te luister bij Daley Blind, maar die was na een paar maanden foetsie. De combinatie in het hart van de defensie met Jurriën Timber, ook pas 22, bleek niet te werken. En als linksback liep Bassey er minstens zo verloren bij.

Mismatch

Een enkele uitzondering daargelaten betitelden de meeste opiniemakers Calvin Bassey tot een miskoop. Maar misschien is ‘mismatch’ meer op z’n plaats. Niet alleen Fulham had de voetballer op de radar, ook de scouting van Brighton keek dwars door het geploeter van Bassey bij Ajax heen. En die scouting heeft een geweldige staat van dienst opgebouwd.

De Engelse club bouwt al jaren gestaag aan een selectie die steeds hoger reikt in de Premier League, en die afgelopen seizoen soms adembenemend mooi voetbal speelde. Saillant detail: dat voetbal was vooral geschraagd op verzorgd spel van achteruit. Juist een aspect dat Bassey bij Ajax ontbeerde.

Maar Brighton ving bot bij Ajax, en bij Bassey zelf die zijn kansen bij Ajax wilde grijpen. Maar gaandeweg werd het de speler de afgelopen dagen duidelijk dat hij onder trainer Maurice Steijn ook niet zeker zou zijn van een plek bij de eerste elf. Fulham en Ajax kwamen vrij snel tot een akkoord over een transfer, voor en bedrag dat slechts twee miljoen onder het aankoopbedrag ligt. Enkel Bassey moet nog tot een overeenkomst komen met de Londense club: zijn management reageert verbolgen op het nieuws van de afspraak tussen Ajax en Fulham.

