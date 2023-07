Ajax contracteert 16-jarig Deens talent Lasse Abildgaard

In Amsterdam zal Lasse Abildgaard worden toegevoegd aan de selectie van Ajax O17. Beeld Jesper de Boer

Abildgaard tekent per direct een contract bij Ajax met een looptijd van drie jaar, dus tot en met 30 juni 2026. De club laat weten dat de overgang ‘onder voorbehoud van enkele formaliteiten’ rond is.

De 16-jarige Abildgaard is op 27 februari 2007 geboren in Voel. Hij kan uit de voeten als middenvelder en aanvaller. Hij speelde in de jeugd van Silkeborg IF en FC Midtjylland en is Deens jeugdinternational. In Amsterdam zal hij worden toegevoegd aan de selectie van Ajax O17.

Kasper Dolberg

Hij is niet de eerste Deense speler die de overstap maakt van Silkeborg IF: Kasper Dolberg maakte in januari 2015 dezelfde transfer. De stoïcijnse spits wordt vooral herinnerd om zijn haast achteloos gemaakte doelpunten, maar wist nooit écht door te breken in Amsterdam. Andere Denen die op jonge leeftijd naar Ajax werden gehaald – Nicolai Boilesen, Lucas Andersen, Viktor Fischer, Christian Eriksen – haalden ook het eerste elftal en werden landskampioen onder trainer Frank de Boer. Abildgaard wordt niet de enige Deen bij dit Ajax: in de wedstrijd tegen Sjachtar Donetsk (2-0 voor Ajax) stond de Deense jeugdinternational Christian Rasmussen de eerste helft in de spits.

De laatste jaren haalde Ajax echter ook veel buitenlandse talenten die niet doorbraken bij de club: wie kent bijvoorbeeld Dominik Kotarski, Giovanni Manson Ribeiro en Sebastian Pasquali nog? Hopelijk voor Abildgaard staat hij over een paar jaar niet in dat rijtje, en in plaats daarvan tussen de Deense spelers die uiteindelijk de schaal wisten te veroveren.

