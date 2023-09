Ajax bevestigt komst Damián van der Vaart, de 17-jarige zoon van Rafael

Damian van der Vaart Beeld Getty Images

De 17-jarige Van der Vaart komt over van het Deense Esbjerg fB, waar hij sinds 2020 in de jeugdopleiding speelt. In Amsterdam sluit hij aan bij het elftal onder 18 jaar. Het is zijn eerste contract bij Ajax.

Zijn vader Rafael van der Vaart bevestigde in juni al dat zijn zoon hoogstwaarschijnlijk bij Ajax zou gaan spelen. “We zijn natuurlijk hartstikke trots,” zei hij destijds. Zelf speelde hij tussen 2000 en 2005 bij Ajax, waarbij hij 156 wedstrijden speelde en 61 doelpunten maakte.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: