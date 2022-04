AIVD: Steeds meer dreiging vanuit extreemrechts, ‘fantaseren over plegen van aanslag’

De AIVD verwacht dat slechts een kleine minderheid van de rechts-extremisten zelf geweld wil gebruiken, maar het is bijzonder moeilijk te voorspellen wie die stap zal maken. Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP

Daarvoor waarschuwt de geheime dienst in het jaarverslag dat donderdagochtend is gepubliceerd. De AIVD ontdekte dat in besloten, online chatgroepen vooral kwetsbare jongeren met extreemrechtse ideeën terroristisch geweld verheerlijken en fantaseren over het plegen van een aanslag. Bij elkaar opgeteld hebben deze zogenoemde accelerationistische groepen enkele honderden aanhangers, en er komen steeds nieuwe groepen bij.

De AIVD stuitte in de groepen op bijzonder jonge chatters van amper 13 jaar oud. De oudste deelnemers zijn rond de 30. Ze kunnen lang onzichtbaar blijven omdat ze zijn vergroeid met internet, daar informatie zoeken en vrienden maken. Hun omgeving heeft vaak geen idee wat ze er precies bespreken, maar de denkbeelden die ze delen noemt de AIVD zorgwekkend.

Rassenoorlog

De aanhangers verwachten in de toekomst een rassenoorlog, die kans biedt om een staat te stichten met enkel witte mensen. Dat idee is niet nieuw onder rechts-extremisten, maar het verschil met deze nieuwe stroming is dat ze de rassenoorlog zelf op gang willen brengen, bijvoorbeeld door terroristische aanslagen te plegen en mensen vervolgens tegen elkaar op te zetten.

De AIVD verwacht dat slechts een kleine minderheid zelf geweld wil gebruiken, maar het is bijzonder moeilijk te voorspellen wie die stap zal maken. Inspiratiebron voor de meest radicale rechts-extremisten is de Amerikaanse nationaalsocialist James Mason. Ook hij is ervan overtuigd dat alleen geweld en chaos rechts-extremisten aan de macht kunnen brengen.

Andere dreiging

Overigens rukken niet alleen radicale rechts-terroristische groepen op. Ook het meer gematigde rechts-extremisme kreeg het afgelopen jaar meer aanhangers. De geheime dienst stelt verder vast dat de groei van jihadistische bewegingen is gestuit, maar dat de dreiging zeker niet is afgenomen. Vorig jaar werd in Eindhoven nog een groep jihadisten opgepakt die vanuit een garagebox zou opereren.