AIVD en MIVD: ‘Russen willen energievoorzieningen Nederland saboteren’

Windmolens op de Noordzee. Beeld ANP

Volgens AIVD-baas Erik Akerboom is er afgelopen najaar in de buurt van Nederlandse windmolens een Russisch schip gespot dat zeer waarschijnlijk bezig was met spionage. “Dat is mislukt, het schip bevond zich binnen onze territoriale wateren en is door de Kustwacht weggestuurd. Maar het zegt iets over de interesse van de Russen in maritieme infrastructuur. We zijn zeer alert,” aldus Akerboom tijdens een persconferentie die in het teken stond van de gevolgen van één jaar oorlog in Oekraïne.

Volgens de diensten is ook een fysieke dreiging richting andere vitale sectoren, zoals de drinkwatervoorziening, voorstelbaar. “Het is niet voor niets dat meerdere Russische inlichtingenofficieren ons land zijn uitgezet.”

De fysieke én digitale sabotagecampagne van de Russen tegen hun buurland en westerse landen is volgens MIVD-directeur Jan Swillens de grootschaligste uit de geschiedenis. “Het lijkt soms alsof er weinig gebeurt, maar de gezamenlijke inlichtingendiensten doen er alles aan om Oekraïne te helpen. Hun dienst is zeer weerbaar en moet dat ook blijven.”

De AIVD en MIVD hebben besloten samen te werken in een ‘Ruslandhuis’. Dat is volgens Akerboom nodig, aangezien de invasie die op 24 februari begon een grotere impact heeft dan de terroristische aanslagen in de VS op 11 september 2001. “Een groot machtsblok dat probeert Europa aan te vallen, dat is ongekend. En leidt tot grote spanningen in de hele wereld. Kijk alleen al hoe Rusland probeert politieke en economische invloed te krijgen op met name landen in Afrika en Azië. Dat baart ons zorgen, wie zit er bijvoorbeeld te wachten op een Russisch Afrika?”