Air France-KLM verwacht tot 200 miljoen schade eerste kwartaal door coronavirus

Air France-KLM sloot het jaar af met een omzet van 27,2 miljard euro. Dat betekende op jaarbasis een toename van 3,7 procent. De nettowinst zakte echter met 130 miljoen euro tot 290 miljoen euro, mede door stakingen bij Air France en de hoge brandstofprijs. KLM behaalde een omzet van ruim 11 miljard euro, met een bedrijfsresultaat van 853 miljoen.

Die cijfers gaan over 2019, maar alle aandacht gaat in Parijs uit naar het heden. Zowel KLM als Air France hebben hun vluchten naar China vanwege de coronacrisis opgeschort. KLM zal op zijn vroegst 16 maart weer naar Peking en Sjanghai vliegen en eind van die maand andere Chinese bestemmingen herstarten.

Vooral voor KLM is dat een klap. De Nederlandse maatschappij is een van de grootste vervoerders tussen Europa en China, zowel van passagiers als van vracht. Mede door de huidige topman Pieter Elbers, die in een eerdere functie verantwoordelijk was voor ‘groot-China’, bedienen de maatschappij en haar partners normaliter met 59 vluchten per week zeven verschillende bestemmingen.

In de KLM-cijfers over januari was nog geen effect te zien van die maatregel − het aantal passagiers richting Azië steeg zelfs − maar bij de bekendmaking ervan was Elbers al klip en klaar: “Onduidelijkheid over het groeiperspectief van Schiphol, lagere resultaten in 2019 vergeleken met 2018 en de situatie met betrekking tot het coronavirus laten wel zien hoe gevoelig de luchtvaart is voor geopolitieke en ontwikkelingen.”

Aantal Chinagangers daalt

Dat de gevolgen van het coronavirus groot zullen zijn, bleek vorige week al bij de jaarcijfers van de luchthaven Schiphol, die sinds eind januari een flinke neergang ziet van het aantal Chinagangers. Dat kwam doordat KLM de vluchten naar Chengdu, Xiamen en Hangzhou vanwege de geringe vraag naar vliegtickets opschortte. Begin februari volgden bulkbestemmingen Peking en Sjanghai. KLM vliegt momenteel alleen naar Hongkong en het Taiwanese Taipei.

KLM zet jaarlijks circa 1,5 miljard euro om met vluchten van en naar China. Elke maand zonder, kan tot 125 miljoen euro omzet kosten. Bij moederbedrijf Air France-KLM is China ruwweg goed voor 7 procent van de omzet, die vorig jaar uitkwam op 27,2 miljard euro. De crisis volgt juist in een jaar dat het luchtvaartconcern voor grote investeringen staat, onder meer in de Europavloot van KLM en Air France. KLM investeerde vorig jaar 1,3 miljard euro - onder meer in nieuwe vliegtuigen - en wil dat dit jaar weer doen. Elbers geeft wel aan dat daarbij beter op de kosten moet worden gelet.

Ook organisatorisch is de impact groot. KLM moet noodgedwongen toestellen aan de grond houden en honderden vliegers en cabinemedewerkers zitten − betaald − thuis. KLM heeft de pijn verdeeld, door alle roosters voor vliegers en personeel aan te passen en probeert het onderhoud van de betrokken toestellen naar voren te halen.

Ook rivalen

De crisis treft de hele luchtvaartbranche, ook de grote rivalen van Air France-KLM die hun vluchten eveneens hebben geschrapt. Meer dan 80 procent van het aantal internationale vluchten van en naar China is geschrapt en ook binnen China ligt een groot deel van het vliegverkeer nog altijd stil.

Ook boekingen voor later dit jaar blijven uit. Bij Cheaptickets, een van de grootste ticketverkopers van ons land, is het aantal boekingen naar China 80 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Airbnb heeft alle boekingen voor China tot tenminste eind februari geschrapt.

Het land is niet helemaal onbereikbaar. Vanaf Schiphol vliegen nog twee Chinese maatschappijen, partners van KLM, in totaal 20 keer per week.