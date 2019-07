Air France-KLM krijgt resultaten niet opgekrikt

Vliegtuigen van KLM op luchthaven Schiphol. Beeld ANP

Het is luchtvaartconcern Air France-KLM niet gelukt de financiële resultaten op te krikken. Weliswaar trok het tweede kwartaal bij ten opzichte van het dieprode eerste kwart, maar het halfjaarverlies kwam met 240 miljoen euro nog eens tachtig miljoen hoger uit dan in de eerste helft van 2018.

Bij KLM daalde het bedrijfsresultaat met 186 miljoen euro in de eerste helft van het jaar, naar 202 miljoen euro. “Net als in het eerste kwartaal werd ook in het tweede kwartaal het resultaat gedrukt door een combinatie van hogere brandstofkosten, druk op inkomsten per eenheid, dalend vrachtvervoer en stijging van operationele kosten,” aldus topman Pieter Elbers in een verklaring.

Maar ook de groeistop op Schiphol heeft financiële gevolgen. “Het gebrek aan groeiruimte in Nederland en de verschillende operationele verstoringen op Schiphol en in het luchtruim hebben ook een negatief effect.”

“Dit is een aanzienlijke trendbreuk ten opzichte van de positieve cijfers in de laatste jaren. Daarom is het des te belangrijker om onze koers van enerzijds kosten besparen en anderzijds investeren anderzijds voort te zetten.” Daarmee doelt Elbers op de vooralsnog mislukte cao-onderhandelingen. De maatschappij wil daarbij vanwege de financiële tegenwind niet ingaan op de looneisen van de vakbonden.

Ondanks de tegenvallers, verslaat de Nederlandse maatschappij voor de zoveelste keer het grotere Air France, dat in de eerste jaarhelft wederom rode cijfers boekte: 113 miljoen euro. Weliswaar was dat ruim 50 miljoen euro minder dan in de eerste helft van 2018, maar toen moest de maatschappij een stakingsverlies van 260 miljoen euro slikken.

Transavia, zowel de Nederlandse als Franse activiteiten, kwam over het halfjaar weer in de rode cijfers: 9 miljoen euro. Het concern past nu de groeiprognoses voor de lage kosten dochter naar beneden bij.

‘Robuust kwartaal’

In een schriftelijke verklaring spreekt topman Benjamin Smith desondanks van een ‘robuust kwartaal’ omdat de omzet en het aantal passagiers sneller groeien dan de capaciteit. Ook zien de boekingen er voor de rest van het jaar goed uit.

Het concern biedt, voor het eerst, geen verdere toelichting op de cijfers. In zijn verklaring geeft Smith ook geen uitsluitsel over zijn toekomstplannen. “We gaan door met het implementeren van onze strategische visie die is gefocust op kostenreductie en het meer robuust maken van onze groep in de zeer competitieve marktplaats in Europa.”

Die kostenreductie is overigens beperkt; het concern verwacht bij gelijkblijvende valutakoersen en kerosine kosten besparingen tussen de 0 en 1 procent. Het concern erkent meteen al dat de kerosineprijs niet gelijk zal blijven. Over het hele jaar verwacht het concern 5,5 miljard uit te geven aan vliegtuigbrandstof, 10 procent meer dan vorig jaar.