Aholdtopman: ‘Dat wij boodschappen duurder maken uit winstbejag is je reinste onzin’

Marktonderzoeksbureau GfK heeft vastgesteld dat het gemiddelde boodschappenmandje in een jaar 18,5 procent duurder is geworden. Heel wat meer dan de toch al hoge inflatie van 10,3 procent die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor vorig jaar heeft vastgesteld.

En dus lijkt de conclusie snel getrokken. In elk geval voor FNV-vooritter Tuur Elzinga, die dinsdag in Nieuwsuur uithaalde naar voedselleveranciers en supermarkten. “Het is bizar dat de mensen verarmen, maar dat bedrijven recordwinsten maken en supermarkten prijzen verhogen waar het niet nodig is, alleen maar om hun winstmarges veilig te stellen,” zei Elzinga, die het kabinet opriep een ‘maximumprijs’ voor boodschappen en energie in te voeren.

Volgens Frans Muller, algemeen directeur en voorzitter van de raad van bestuur van Ahold Delhaize, klopt daar helemaal niets van. “Ik heb een probleem met uitspraken dat we prijzen verhogen om meer winst te maken. De claim dat we meer rekenen dan nodig is, is onwaar, strookt niet met onze waarden en normen en is echt onzin. Als ik zo’n uitspraak hoor, irriteert me dat. Zo zijn wij niet. Er is geen enkele reden om te verdienen aan inflatie.”

Geslonken winstmarge

Dat blijkt volgens hem ook uit de woensdag gepresenteerde cijfers van Ahold Delhaize, dat met Albert Heijn, Etos, Gall en Gall en Bol.com de grootste winkelier van Nederland is. Dat de winstmarge in Europa is gekrompen tot 3,4 procent – onder de gezonde grens van 4 procent – toont volgens Muller aan dat er helemaal niet wordt verdiend aan prijsstijgingen, in tegendeel. Door prijsstijgingen en de sterkere dollar groeide de omzet in het eerste halfjaar bijna 12 procent tot 41,2 miljard euro. Maar als de gunstige dollar niet wordt meegerekend, slonk de nettowinst 1,2 procent tot 1,15 miljard euro.

Volgens hem zit GfK er flink naast met zijn prijsstijging, omdat de onderzoekers maar 55 producten in hun mandje stoppen. Het GfK-cijfer wijkt ook flink af van het CBS, dat heeft berekend dat voedingsmiddelen in juli 12,3 procent duurder waren dan in dezelfde maand vorig jaar. “Als wij kijken naar de prijzen in het schap bij Albert Heijn, is de prijsstijging inclusief promoties, ruim kleiner dan 10 procent.”

Volgens Muller vormt Ahold Delhaize juist een buffer tussen consumenten en leveranciers van voedingsmiddelen. “We hebben te maken met producenten die ons prijsverhogingen opdringen die wij niet redelijk vinden. Wij onderhandelen met leveranciers die winstmarges hebben van 12 tot 17 procent. Dat is een heel ander speelveld dan wij met een marge van minder dan 4 procent.”

Niet over de rug van consumenten

“We hebben stevige gesprekken met leveranciers over prijsstijgingen die wij niet kunnen volgen. De helft van onze winkelomzet komt van onze huismerken. We kennen daardoor precies alle prijzen voor grondstoffen en kunnen heel goed zien of de prijzen die leveranciers ons willen opleggen, realistisch zijn. We accepteren niet dat het over de rug van consumenten gebeurt. Daarom zijn de spanningen met leveranciers zo groot. Er is meer conflict dan ik in tien jaar heb gezien.”

Het is volgens de directeur van Ahold Delhaize nog niet afgelopen met de prijsverhogingen. “We hebben nu de prijsonderhandelingen afgesloten tot het einde van het jaar en zien prijzen voor grondstoffen, zoals voor granen en zonnebloemolie, weer terugkomen op normalere niveaus. Maar de inflatie zal het komende halfjaar verder stijgen. Wat matiger dan het afgelopen halfjaar, maar toch hoger dan we hadden voorzien. Wij geven niet alle prijsstijging door die wij van leveranciers krijgen. Er is een grens aan wat klanten verdragen, anders gaan ze minder kopen.”

Om de prijsstijgingen te temperen zal Ahold Delhaize de komende jaren 250 tot 300 miljoen euro extra kosten besparen. “Wij werken snoeihard om de kosten en prijzen zo laag mogelijk gehouden,” aldus Muller.