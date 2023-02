Ahold-topman stapt naar Europese Commissie om werk te maken van prijsverschillen tussen landen

CFO Natalie Knight, CEO Frans Muller, Peter Agnefjall en Kevin Holt (VLNR) voorafgaand aan de algemene aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize. Beeld ANP / ANP

Muller zegt dat zijn klanten aan de kassa ‘aanzienlijk minder’ kwijt zijn voor de dagelijkse boodschappen dan de 14,5 procent inflatie voor levensmiddelen waar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) mee rekent. Uit concurrentie-overwegingen wil de topman niet zeggen hoeveel minder precies.

De klanten van Albert Heijn kopen vaker dan voorheen huismerken en letten heel goed op aanbiedingen in de winkel. “Consumenten zijn slim en weten hoeveel iets kost.”

AH heeft volgens Muller afgelopen jaar veel gedaan ‘om de boodschappen betaalbaar te houden’, er werd meer met aanbiedingen gewerkt en niet alle prijsverhogingen werden doorberekend. Daarnaast maakte AH ook recepten om voor minder dan 2 euro per persoon een warme maaltijd te kunnen eten. Volgens Muller zijn de inspanningen om de boodschappen betaalbaar te houden succesvol. “We verliezen geen klanten. We zien ons marktaandeel toenemen. Dat komt doordat we een aantal dingen goed voor elkaar hebben.”

Prijsverschillen

De Ahold-topman ging bij de toelichting op de jaarcijfers van het concern ook in op de enorme prijsverschillen van levensmiddelen in Nederland en omliggende landen. Een fles cola kost bijvoorbeeld in Duitsland 70 cent minder en een pot Nutella is in België 1,40 euro goedkoper. “Heel frustrerend. Zeker in deze tijd waarin klanten het zo moeilijk hebben.”

Volgens Muller moet de Europese Commissie vaart maken met het echt afdwingen van één Europese markt en optreden tegen leveranciers die bewust de prijsverschillen in stand houden. “Europa is nu helemaal nog geen single market. Door territoriale handelsbeperkingen is er voor identieke producten uit dezelfde fabriek soms 30 procent prijsverschil. We zijn ermee bezig om er iets aan te doen, maar leveranciers maken het ons niet makkelijk door verschillende labeling en verschillende verpakkingen.”

Producten in de supermarkt moeten bijvoorbeeld een etiket hebben in de taal van dat land, anders mogen deze niet worden verkocht. Zo kan de goedkopere fles cola uit Duitsland niet in Nederland worden verkocht, als de fabrikant weigert er een Nederlands etiket op te plakken. Door dit verdeel-en-heersspel van de fabrikanten betalen Europese burgers 14 miljard euro te veel. “Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie.” Per gezin van vier personen gaat het dan omgerekend om 80 euro per maand.

“Ik hoop dat de Europese Commissie maatregelen neemt om die single market voor producten nu echt af te dwingen, waardoor het voor consumenten beter wordt. Als handelsbedrijf willen we één open markt.”

Prijsverlagingen

Ahold benadrukt dat er 980 miljoen euro is bezuinigd, waardoor de prijzen niet nog meer hoefden te stijgen. Daarnaast praat Ahold Delhaize ook met leveranciers over hun prijzen.

“De energieprijzen en grondstofprijzen dalen nu. We verwachten dat leveranciers dat ook weergeven in de prijzen die zij voor hun producten vragen.” Door de huismerken heeft Ahold Delhaize een goed beeld van wat de kosten van bedrijven zijn, zegt Muller. “We nodigen onze leveranciers nu dan ook actief uit.”

In die gesprekken over prijsverlagingen gaat het ook over verdere aanbiedingen die de verschillende supermarktketens van het bedrijf uit Zaandam kunnen aanbieden. Muller verwacht dat leveranciers hier uiteindelijk ook wel vatbaar voor zijn. “Uiteindelijk wil iedereen groeien doordat ze meer producten verkopen, niet door minder duurdere producten.” Stijgende omzetten met dalende volumes zijn volgens Muller ‘geen duurzaam scenario’.

De torenhoge inflatie, hogere energieprijzen en hogere hypotheekrente maken het voor consumenten een moeilijke tijd, stelt Muller. Maar Ahold zelf heeft er ook last van. Zo was de marge in Europa in 2022 3,6 procent terwijl het bedrijf eigenlijk minimaal 4 procent wil. In het laatste kwartaal wist het bedrijf dat weer te halen, door te bezuinigen, het schrappen van kantoorbanen en iets gedaalde energieprijzen. Dit jaar zal het concern verder moeten bezuinigen.

Winstcijfers

De winstcijfers van Ahold lijden vooralsnog niet onder torenhoge inflatie. Aandeelhouders krijgen over vorig jaar 10 procent méér dividend. Die hogere winstuitkering is mogelijk doordat het Ahold Delhaize concern als geheel 14 procent meer winst boekte. Vooral in de Verenigde Staten ging het goed. Voor heel 2022 was er een omzet van 87 miljard euro, wat ook ruim 15 procent meer was. Onder de streep hield Ahold Delhaize 2,5 miljard euro over, tegen 2,2 miljard euro in 2021. Beleggers zijn blij met de cijfers. Het aandeel stond kort na de bekendmaking van de resultaten 5 procent hoger.

De groei van de onlineverkopen bleef wat achter bij die in de winkels. “Maar dat komt deels door Bol.com,” geeft Muller aan. De verkoop daalde iets, al doet het onlinewarenhuis het beter dan de sector. “De verkoop van non-foodartikelen zakte in, maar daar zien we ook al tekenen van herstel,” geeft de topman aan. Webwarenhuis Bol.com kondigde in december aan dat er driehonderd banen werden geschrapt om te bezuinigen.