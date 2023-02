Ahold Delhaize ziet winst in 2022 met 14 procent stijgen

Beeld Getty Images

De omzet van het moederbedrijf van supermarktketen Albert Heijn, Etos en Bol.com, steeg in het slotkwartaal met 15,9 procent tot 23,3 miljard euro, geholpen door de sterkere dollar. Voor heel 2022 was er een omzet van 87 miljard euro, wat ook ruim 15 procent meer was. Onder de streep hield Ahold Delhaize 2,5 miljard euro over, tegen 2,2 miljard euro in 2021, een toename van 14 procent.

Inflatie

Wel had het bedrijf last van inflatie. De gestegen prijzen van producten konden niet helemaal worden doorgerekend aan klanten aan deze kant van de Atlantische Oceaan en hier werd Ahold Delhaize dus wat minder winstgevend. In de VS was dat anders en ook voor het hele concern ging de winstmarge omhoog.

Ahold kondigde vorig jaar al bezuinigingen aan omdat de marges van de bedrijven teruglopen door onder andere de hogere energieprijzen. Er wordt minder geïnvesteerd in Bol.com dan was gepland. En in december kondigde het bedrijf aan driehonderd banen te schrappen bij de webwinkel.