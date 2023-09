Ahmed (17) onderging als een van de weinige Nederlandse jongeren een maagverkleining: ‘Het is geen lichte ingreep’

Een op de vijf Amsterdamse kinderen heeft overgewicht of obesitas. In een tweedelige serie zoomt Het Parool in op dit probleem. Vandaag deel 2: Wanneer krijgt een jongere medicatie of eenzelfde maagoperatie als volwassenen? ‘De strenge selectie is goed, want ik heb zelf ervaren dat het geen lichte ingreep is.’

Zou de bedenker van de cookies & cream frappuccino van Starbucks ’s nachts altijd goed slapen? Dat vraagt kinderarts Meeike Kusters (OLVG) zich weleens af. Het drankje lijkt in de verste verte niet op koffie; het is een mierzoete milkshake. Maar omdat die frappuccino nauwelijks cafeïne bevat, is het volgens Starbucks een goede optie voor kinderen. Het drankje bevat echter wel veel meer calorieën dan een kop koffie, en de negatieve gevolgen van een ongezond dieet in combinatie met een gebrek aan lichaamsbeweging ziet Kusters dagelijks in haar spreekkamer.

“Het is zó zonde dat kinderen en jongeren doelbewust worden verleid om slechte eetkeuzes te maken,” zegt Kusters. “Als een gezonde leefstijl de standaard was, zou ik veel minder kinderen en jongeren op de obesitaspoli van OLVG zien.”

Neem Ahmed – een gefingeerde naam – die vaak in het OLVG is geweest vanwege zijn gewicht. Als kind was de Amsterdammer al te zwaar, maar als tiener in de coronapandemie liep het echt de spuigaten uit. Op 17-jarige leeftijd woog hij 194 kilo.

Buiten de starende blikken van vreemden, pesterijen en het dagelijks ongemak – ‘mijn benen schuren pijnlijk tegen elkaar, traplopen is moeilijk en ik kan niet meedoen met zwem- of gymnastiekles’ – had Ahmed ook lichamelijke complicaties: een voorstadium van suikerziekte, enkelproblemen, een verhoogde bloeddruk en leververvetting.

Vijfhonderd aanmeldingen per jaar

Mensen met obesitas hebben een vergrote kans op hart- en vaatziekten, slaapapneu en verschillende soorten kanker. Hun levensduur is gemiddeld zo’n 10-15 jaar korter dan van gezonde mensen, waarbij ze veel vaker last hebben van hun lichaam.

In Nederland kampt ongeveer 12 procent van de kinderen van 4 tot 18 jaar met overgewicht. Zo’n 4 procent heeft ernstig overgewicht (obesitas); zij komen in aanmerking voor een bezoek aan de kinderarts.

Hoeveel kinderen met obesitas in de regio Amsterdam precies worden doorgestuurd naar een kinderarts, is niet bekend. Malika Chegary, kinderarts in OLVG, schat dat er jaarlijks zo’n 500 nieuwe aanmeldingen komen. Die schatting is inclusief de jonge patiënten van Ziekenhuis Amstelland, het BovenIJ en de Kinderartsenpraktijk in Zuidoost.

Het aantal Amsterdamse kinderen en jongeren met obesitas dat zich bij de kinderarts meldt, geeft echter geen volledig beeld van de problematiek, zegt Chegary. “Een deel van de jongeren volgt de doorverwijzing van de jeugd- of huisarts naar het ziekenhuis immers niet op. Die zien we hier dus niet, maar ze zijn er wel.”

De kinderarts is niet de eerste zorgverlener die in beeld komt bij jongeren met overgewicht. Vaak stelt de GGD het probleem als eerste vast. Ernstig obese kinderen krijgen een centrale zorgverlener toegewezen, die een leefstijlplan maakt en hulp inschakelt van bijvoorbeeld een diëtist, fysiotherapeut of opvoedondersteuner. Een zogenoemde ‘gecombineerde leefstijlinterventie’ moet door verandering in eet- en leefgewoonten tot een gezonder gewicht leiden. Blijft een kind ernstig obees of zijn er lichamelijke complicaties, dan volgt verwijzing naar een kinderarts.

De kinderarts intensiveert de gecombineerde leefstijlinterventie. Ook kan een genetisch of hormonaal onderzoek volgen, want soms schuilt de oorzaak van obesitas in die hoek. Als beide benaderingen geen soelaas bieden, heeft de kinderarts nog een andere pijl op de boog: medicatie.

Nieuwe geneesmiddelen

Zo schrijft Kusters (OLVG) geregeld metformine voor, een middel tegen diabetes. Daarnaast zijn er recentelijk middelen bijgekomen die specifiek op obesitas zijn gericht. “De opkomst van die geneesmiddelen is iets van de afgelopen drie, vier jaar,” zegt kinderarts en endocrinoloog Erica van den Akker (Erasmus MC). “Bij jongeren zijn de studies eigenlijk nog maar net afgerond.”

Het gaat om zogenoemde GLP1-agonisten met merknamen als Saxenda en Wegovy. De injecties zorgen dat het lichaam beter met suikers omgaat en verminderen het gevoel van trek en honger.

“Die medicatie leidt tot een gemiddelde gewichtsdaling van ongeveer 10, 15 procent,” zegt Van den Akker, die twee jaar geleden namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde betrokken was bij het aanpassen van de behandelrichtlijnen voor kinderen met obesitas. “Bij de ene jongere werkt medicatie beter dan bij de andere, maar we weten helaas nog niet waarom.”

Niet verzekerd

Een jongere die dankzij medicatie teruggaat van 140 naar bijvoorbeeld 120 kilo, boekt gezondheidswinst, zegt Van den Akker. “Want die daling verkleint de risico’s om ziek te worden. Nu en in de toekomst.”

Hoewel dat hoopvol klinkt, plaatst Van den Akker meteen een kanttekening: de effectiefste geneesmiddelen tegen obesitas vallen in Nederland niet onder de verzekerde zorg (zie kader). Dat betekent dat ouders de kosten – grofweg 200 euro per maand – zelf moeten dragen. “Als iemand stopt met medicatie, keert het oude gewicht bijna altijd terug,” zegt Van den Akker. “Je moet die middelen dus langdurig gebruiken. De meeste mensen kunnen zich dat niet veroorloven.”

Bovendien helpt medicatie niet bij iedereen. Als de medische situatie dat vereist, kan de volgende stap in de behandeling een chirurgische ingreep zijn. Snijden dus, net zoals bij volwassenen.

Gezondheidswinst

Ahmed is een van de Nederlandse jongeren die een maagverkleining onderging. Negen maanden na zijn operatie is Ahmed – nu 18 jaar – van 194 kilo terug naar 143; een gewichtsafname van 51 kilo. Zijn bloeddruk is genormaliseerd en hij heeft geen voorstadium van diabetes meer.

Ahmed kan minder grote kleren aantrekken, beter traplopen en hij voelt zich lichamelijk en mentaal beter. Al wil dat niet zeggen dat zijn leven ineens volledig is veranderd. “Voor mijn operatie was ik op school erg op mezelf, en dat ben ik na de operatie nog steeds. Ook staren mensen me nog steeds aan.”

Wat wel anders is: hij beleeft geen plezier meer aan eten. “Maar dat kan ik wegstrepen tegen de gezondheidswinst. Dat zie ik als een faire deal. Ik ben blij dat ik de operatie heb kunnen ondergaan.”

Er zijn tot dusverre 32 maagoperaties uitgevoerd bij patiënten onder de 18 jaar, en alleen in studieverband (de getekende jongen komt niet in het verhaal voor). Beeld Tzenko

Zo’n operatie is in Nederland echter zeldzaam. Er zijn tot dusverre 32 maagoperaties uitgevoerd bij patiënten onder de 18 jaar, en alleen in studieverband.

De eerste dertig patiënten kregen een maagband. “Dat leidde in het eerste jaar tot een gemiddelde daling van 15 procent van het gewicht,” zegt kinderchirurg Ernst van Heurn (Amsterdam UMC), die de studie uitvoerde. Ook bleek dat de geopereerde jongeren minder vaak een voorstadium van diabetes ontwikkelden dan niet-geopereerde jongeren met obesitas.

Gastric sleeve of bypass

Van Heurn zegt erbij dat de studieresultaten nog niet in een medisch vakblad hebben gestaan; daarom is de studie geen informatiebron geweest voor de medische richtlijn bij obesitas. Bovendien is het chirurgisch plaatsen van een maagband, waardoor er minder plek is voor voedsel in de maag, inmiddels een achterhaalde operatietechniek. Tegenwoordig wordt de maag verkleind via een ‘gastric sleeve’, waarbij een deel van de maag wordt verwijderd, of via een ‘bypass’, waarbij een groot deel van het voedsel direct naar de dunne darm wordt geleid en de maag dus wordt overgeslagen.

“Bij volwassen patiënten zijn die laatste twee operaties al de gouden standaard,” zegt Van den Akker. “En in de Verenigde Staten en Scandinavische landen zien we ook goede resultaten bij jongeren.”

Zo leiden die operaties bij adolescenten na vijf jaar gemiddeld tot een gewichtsafname van zo’n 25 procent. De hoge bloeddruk en ontwikkeling van diabetes nemen eveneens af.

“Dat laatste effect is bij jongeren sterker dan bij volwassenen,” zegt François van Dielen, bariatrisch chirurg bij het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Hij opereerde al honderden volwassenen met obesitas en enkele jongeren. “De operatie op zichzelf is bij jongeren en volwassenen hetzelfde,” zegt Van Dielen, die in Nederland met het Maastricht UMC een studie heeft opgezet naar maagoperaties bij adolescenten. De kans op ernstige complicaties is gering, zo’n half procent.

Toch zijn kinderartsen en chirurgen in Nederland uiterst terughoudend om het mes in een adolescent met obesitas te zetten. “Je wil niet dat jongeren en hun ouders denken van: ja, ik ben te zwaar, maar als ik veel te zwaar word, kom ik even een operatie halen,” zegt kinderchirurg Van Heurn. “In wezen is een operatie een surrogaatoplossing, want het gaat om een gedrags- en stofwisselingsprobleem.”

Bovendien kunnen jongeren de gevolgen van zo’n ingreep nog niet volledig overzien. “Hun brein is nog in ontwikkeling,” zegt kinderarts Chegary. “Met zulke ingrijpende medische beslissingen moet je dus voorzichtig omgaan.”

De operatie heeft een zeer ingrijpende invloed op het alledaagse leven. Zo mogen jongeren met een gastric sleeve of bypass slechts zes tot negen keer per dag kleine porties eten. Bij de maaltijd kunnen ze niet drinken; dat moet apart. Bovendien moeten ze de rest van hun leven regelmatig naar een arts voor controles en extra vitaminen.

Strenge voorwaarde

Vanwege de discipline die dat vergt, komt niet elke jongere in aanmerking voor een maagoperatie. “Als iemand er niet in slaagt een intensieve gecombineerde leefstijlinterventie vol te houden, is een operatie ook geen optie,” zegt Chegary. “Dat is een strenge voorwaarde.”

Maar zelfs dat is niet altijd voldoende. Behandelend artsen van het obesitasteam in het OLVG of een ander obesitascentrum in Nederland beoordelen per geval de geschiktheid voor een operatie. Vervolgens velt een onafhankelijke commissie nog een oordeel, waarbij opnieuw wordt bekeken of alle andere behandelopties voldoende zijn geprobeerd. Sinds de ingreep ook door middel van een gastric sleeve of bypass kan worden toegepast, zijn er twee jongeren geopereerd, terwijl al een stuk of tien jongeren niet aan de selectiecriteria voldeden, zegt Van Dielen.

Door die strenge operatie-eisen wachten sommige adolescenten en hun ouders tot de achttiende verjaardag, wanneer ze onder de soepelere richtlijn van volwassenen vallen. Of ze gaan naar bijvoorbeeld Turkije, Egypte of België, waar de drempel voor het opereren van een minderjarige vaak lager is. Ook de ouders van Ahmed overwogen dat.

“Maar ik ben blij dat dat niet is gebeurd,” zegt Ahmed, die uiteindelijk in Veldhoven werd geopereerd en een gastric sleeve kreeg. “Want het gaat niet alleen om de operatie zelf, maar ook om daarna, de follow-up, zo heb ik gemerkt. Je moet je leven aanpassen, en daar heb je hulp bij nodig. Ook vond ik het prettig dat ik met een kleine complicatie van de operatie terechtkon in het ziekenhuis waar ik was geopereerd. De strenge selectiecriteria zijn goed, want ik heb zelf ervaren dat het geen lichte ingreep is.”

Maagverkleining vanaf je dertiende

In studieverband zullen in de nabije toekomst meer adolescenten met obesitas worden geopereerd. Dat zal ook in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp gebeuren, dat in de regio Amsterdam samenwerkt met OLVG en Amsterdam UMC. Mede op basis van de verzamelde studieresultaten wordt beoordeeld of bariatrische chirurgie ook bij jongeren een standaardbehandeling wordt.

“In Nederland hebben een paar duizend jongeren ernstig overgewicht, maar slechts een klein deel kan in aanmerking komen voor een operatie,” aldus bariatrisch chirurg Van Dielen. “Ik kan niet inschatten om hoeveel jongeren dat precies gaat.”

In de Verenigde Staten is de maagverkleining vanaf het dertiende levensjaar al een optie. “Maar ik hoop dat we in Nederland met betere preventie en gericht politiek beleid kunnen voorkomen dat dat noodzakelijk is,” zegt kinderarts Kusters.