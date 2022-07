AH haalt houdbare melk uit schappen vanwege ziekmakende bacterie

Klanten die de betreffende melk al in huis hebben, kunnen deze terugbrengen naar de winkel. Beeld ah

Het gaat om de pakjes van 200 milliliter die per zes worden verkocht, met houdbaarheidsdatum 27-11-2022 en lotcode 513867 E. Klanten die de betreffende melk al in huis hebben, kunnen deze terugbrengen naar de winkel.

Bacillus cereus komt vaker voor in gerechten die niet koud genoeg of al te lang bewaard zijn. Mensen die ziek worden van de bacterie kunnen gaan braken of diarree krijgen. Over het algemeen zijn de klachten vaak binnen 24 uur weer weg, schrijft het Voedingscentrum over de bacterie.

Albert Heijn biedt zijn excuses aan voor het ongemak.