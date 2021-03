Agressie tegen de pers? ‘Optreden van de politie heeft me misschien wel meer geschokt’

Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Beeld anp

Het belagen van journalisten, zoals afgelopen zondag gebeurde in Krimpen aan den IJssel en op Urk, is een bedreiging voor de democratie. Zowel het Genootschap van Hoofdredacteuren als journalistenvakbond NVJ spreken in scherpe bewoordingen hun afkeuring uit over de agressie tegen verslaggevers en het lakse optreden van de politie.

‘Deze directe aanvallen op de journalistiek zijn niet aanvaardbaar en een aantasting van de persvrijheid in Nederland,’ schreven de hoofdredacteuren in een gezamenlijke verklaring. Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ waarschuwt: “Als deze tendens doorzet dan kom je ergens terecht waar je als gezonde democratie niet terecht wil komen.”

Was u verbaasd over de agressie van de kerkgangers?

“Toch wel. Je kunt je voorstellen dat niet iedereen zin heeft om voor de camera toe te lichten waarom ze in tijden van corona toch naar de kerk gaan, maar dat is nog geen reden om te gaan slaan, schoppen of zelfs op een journalist in te rijden. Ik ben daar wel van geschrokken. En het optreden van de politie heeft me misschien wel meer geschokt: agenten stonden erbij, keken ernaar en grepen niet in.”

Op Urk zou de politie gevreesd hebben voor escalatie, was de verklaring achteraf.

“Dat kan ik moeilijk plaatsen. Op basis van de beelden die ik heb gezien was er geen sprake van een dreigende situatie, waarbij een groep relschoppers zich tegen de politie kon keren. Ik zie dat een journalist wordt aangevallen en dat de politie niets doet.

Het is een droevige zaak dat verslaggevers die op zondag kerkbezoekers willen ondervragen al moeten vrezen voor hun veiligheid. Bij voetbalwedstrijden of demonstraties van boeren, viruswappies of Turkse nationalisten moeten journalisten al vaak beveiligers meenemen om hun werk te kunnen doen, kennelijk geldt voor kerkdiensten nu ook een verhoogd risico.”

Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, en ook niet de eerste keer dat u hier uw afschuw over uitspreekt. Is het vechten tegen de bierkaai?

“Af en toe voelt het wel een beetje zo. Toen oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer in 2017 zijn onderzoek naar bedreiging van journalisten presenteerde, kwamen er wekelijks twee meldingen van geweld of intimidatie binnen, nu zijn het er gemiddeld vijf. Een groeiende groep mensen denkt dat journalisten een gerechtvaardigd doelwit van agressie zijn. Terwijl media hun werk doen in ieders belang. Het zou ook helpen als politici, en dan niet alleen Mark Rutte of Ferd Grapperhaus, maar ook Thierry Baudet, Geert Wilders en Farid Azarkan hun achterban uitleggen dat geweld tegen journalisten absoluut niet kan.”

Zondag werd Arnold Karskens van aspirant-omroep Ongehoord Nederland bij de coronademonstratie op het Museumplein opgepakt. Wat ging daar mis?

“Daar heb ik ook opheldering over gevraagd bij de politie. Op basis van wat ik heb gezien lijkt het erop dat daar een verkeerd besluit is genomen. We hebben de politieperskaart niet voor niets ontwikkeld: hij is bedoeld om journalisten verslag te laten doen. Ik ben erg benieuwd hoe het kan dat hij is opgepakt terwijl hij die kaart toonde.”