Agressie tegen agenten neemt fors toe: ‘Raakt ook het thuisfront’

De mobiele eenheid, eerder bij rellen in de Groningse wijk Paddepoel. Foto is ter illustratie. Beeld ANP

Daarbij gaat het om landelijke cijfers. Specifieke cijfers voor Amsterdam maakt de politie niet openbaar.

Vaak begint het als agenten burgers aanspreken, vertelt Ruud Verkuijlen, programmamanager ‘Geweld tegen Politieambtenaren’. Vanuit een impuls halen burgers dan uit, verbaal of fysiek. “Het zijn niet altijd the usual suspects. Een ogenschijnlijk brave huisvader kan ook raar reageren als een agent hem erop wijst dat hij achter het stuur zat te appen.”

Mensen laten zich in bepaalde gevallen minder corrigeren, merkt Verkuijlen. Omstanders gaan zich vaker met een arrestatie bemoeien, of weigeren op bevel van de agent uit de weg te gaan. “Ze belemmeren agenten daarbij in het werk. De politie handhaaft de democratische regels die we met zijn allen hebben opgesteld. We zijn heel blij dat minister Grapperhaus een taskforce in het leven heeft geroepen om dit probleem in het publieke debat aan te slingeren.”

Maatschappelijke verontwaardiging

Ondanks de maatschappelijke verontwaardiging over agressie tegen hulpverleners zijn de cijfers niet gedaald. Meer dan 4200 keer kregen agenten in 2019 verwensingen of bedreigingen naar het hoofd en meer dan 6000 keer werd het fysiek. Agenten werden gekrabd, gebeten, geslagen, geschopt of kregen een kopstoot. In zes gevallen registreerde de politie een poging tot moord. In 111 gevallen een poging tot doodslag.

Politiemensen zijn veel vaker bekogeld met vuurwerk (94 keer ten opzichte van 16 keer in 2018). Het aantal zware mishandelingen verdubbelde van 25 tot 51 keer. Liefst 111 agenten kregen een poging tot doodslag te verduren.

In toenemende mate krijgen agenten te maken met personen die verward gedrag vertonen. Het aantal meldingen daarvan ging vorig jaar voor het eerst over de 100.000 heen. Twintig procent van de werktijd gaat op aan het werken met verwarde personen. “De politie is niet geoutilleerd om effectief op te treden. Daar zijn andere partijen geschikter voor, maar wij blijven de Haarlemmerolie in crisissituaties met verwarde personen. De plannen liggen er om de aanpak te veranderen, maar het zou goed zijn als daar meer stappen in gezet worden.”

Agenten kunnen best tegen een stootje, maar sommige zware incidenten zijn moeilijker te verteren. Het aantal gevallen van zware mishandeling verdubbelde vorig jaar. “Die incidenten raken niet alleen henzelf, maar ook het thuisfront. De vrouw van een agent die werd geslagen bij een trouwstoet beschreef dat vorig jaar zo treffend in een brief. Ze schreef hoe de kinderen vertelden dat papa ‘kok-out’ was geslagen. Hartverscheurend.”

Frank Paauw, hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie. Beeld ANP

‘Coronaspugers’

Cijfers van tijdens de quarantaine zijn logischerwijs nog niet meegenomen in de publicatie van dinsdag, die gaat over 2019. Maar de politie heeft al wel statistieken. Agenten moeten tijdens de coronacrisis vaker uitrukken voor overlastmeldingen, zo blijkt. Dat aantal lag afgelopen week 55 procent hoger ten opzichte van vorig jaar.

In een enkel geval worden agenten bespuugd. Dat overkwam afgelopen week drie agenten op het politiebureau van Hilversum. De spuger zei erbij dat hij corona had. “Een verwerpelijk incident met een enorme impact,” zegt programmamanager Verkuijlen. “Een van de drie agenten heeft een zwangere vrouw en moet nu noodgedwongen afstand van haar houden.”

Ook in Amsterdam speelt dat probleem, zo vertelde hoofdcommissaris Frank Paauw maandag tegen AT5. Van agenten tot boa’s en ov-personeel: allemaal krijgen ze met ‘coronaspugers’ te maken. Volgens de politiechef gebeurt het zo’n vijf tot tien keer per week.