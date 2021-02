Agenten voeren actie en schrijven minder boetes uit

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De actie ‘Voor bekeuren moet meer gebeuren’ is georganiseerd door de politiebonden NPB, ACP, ANPV en Equipe. Zij roepen hun leden op de komende tijd zoveel mogelijk ‘actiebonnen’ uit te delen. Het is de bedoeling dat ze alleen bekeuringen uitschrijven bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid, overtredingen van coronavoorschriften en te hard rijden. In andere gevallen wordt de overtreding afgedaan met een waarschuwing en een actiebon met tekst en uitleg over de actie.

“Denk aan kapotte achterlichten, hangen in een portiek, wildplassen en parkeerovertredingen, relatief ­ongevaarlijke zaken,” zegt Maarten Brink namens de bonden. “Corona-overtredingen hebben we uitgezonderd, omdat het zware overtredingen zijn.” Of ook die bekeuringen niet meer worden uitgeschreven, als er geen beweging komt in de onderhandelingen, kan hij niet zeggen. “Mijn antwoord is dan: ik sluit niets uit.”

De cao-onderhandelingen lopen sinds oktober. Het loonbod van het kabinet is volgens de bonden veel te laag: 1,3 procent loonsverhoging en twee eenmalige uitkeringen van 300 euro in anderhalf jaar. De bonden ­willen een loonsverhoging van 2,5 procent en twee uitkeringen van 350 en 300 in zestien maanden tijd.

De bonden vinden dat redelijk, ook nu de staat veel geld moet lenen om de economie overeind te houden. Met een loonsverhoging van 2,5 procent blijft in elk geval de koopkracht van agenten op peil.