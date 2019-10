Agenten gewond bij betogingen Koerden en Turken

De politie heeft een groep demonstranten ingesloten in een poging de gemoederen te kalmeren. Beeld ANP

De Koerden demonstreerden tegen de Turkse inval in Syrië. In het centrum waren veel agenten en ME’ers op de been. Volgens de politie braken op meerdere locaties vechtpartijen uit, maar werd daar meteen tegen opgetreden.

Zowel Koerden als Turken zijn opgepakt op het Kruisplein. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Het Openbaar Ministerie (OM) stelt een strafrechtelijk onderzoek in.

In het centrum waren tegen 21.00 uur nog veel agenten en ME’ers op de been. De politie heeft een groep demonstranten op het Stationsplein ingesloten in een poging de gemoederen te kalmeren. Rond 21.30 uur werd het rustig.

Aangekondigd

De demonstratie in Rotterdam was aangekondigd. Op het Kruisplein waren twee demonstratieplekken aangewezen voor voor- en tegenstanders. Om 20.00 uur moest de demonstratie, die een uur zou duren, afgelopen zijn. Dat gebeurde niet en de demonstratie verplaatste naar het Centraal Station. Daar heeft de politie de demonstranten ingesloten.

Bij het optreden van de politie raakten een aantal agenten (licht) gewond. Een van de agenten liep een polsbreuk op. Het onderzoek naar de ongeregeldheden is volgens de politie in volle gang. Het OM stelt een strafrechtelijk onderzoek in en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Politie heeft groep demonstranten ingesloten op #Stationsplein. Inzet is gericht op de-escalatie en herstel van openbare orde #demonstratie #rotterdam. pic.twitter.com/OrGfWLU1st Politie Rotterdam eo

Confrontatie

De gemeente hield al rekening met een mogelijke escalatie tussen de groepen. ‘Politie heeft vol ingezet op het gescheiden houden van beide groepen, maar heeft ter plekke na overleg met de burgemeester besloten de demonstratie te ontbinden’, laat de gemeente weten in een persbericht. ‘Focus ligt bij demonstraties bij het beschermen van alle groepen, maar tijdens de demonstratie heeft de Koerdische groep, in tegenstelling tot alle afspraken, als eerste de confrontatie gezocht met tegendemonstranten.’

Bij het protest hing van meet af aan een grimmige sfeer. De Koerden en de Turkse tegendemonstranten stonden lijnrecht tegenover elkaar. Koerden riepen dat Erdogan een terrorist is, terwijl de Turken met vlaggen zwaaiden en ‘Turkije, Turkije’ scanderen.