Agenten gebruikten vaker geweld, korpschef Frank Paauw zegt dat politie ‘zichzelf juist beperkingen oplegt’

Agenten hebben het afgelopen jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Landelijk waren er 20.667 geweldsincidenten, een stijging van 18 procent. Korpschef Amsterdam en portefeuillehouder geweld Frank Paauw: ‘We zijn kritischer geworden op wat nog wel en niet kan.’

Het is het vierde jaar op rij dat het aantal geweldsincidenten bij de politie stijgt, blijkt uit de jaarrapportage over geweldgebruik. In 2019 ging het nog om 14.612 incidenten. In alle politieregio’s gebruikten agenten dit jaar meer geweld, maar de eenheden Limburg (+42 procent) en Oost-Brabant (+24 procent) zijn opvallende uitschieters. Den Haag blijft, net als vorig jaar, koploper met 3174 zaken. De eenheid Amsterdam kende een stijging van 8 procent tot 2502 incidenten.

In het gros van de incidenten handelden agenten volgens de richtlijnen. In 266 zaken traden ze niet professioneel op. Dat is 3 procent meer dan een jaar eerder. In iets meer dan de helft van de geweldsincidenten gebruikten agenten geen wapens, alleen fysiek geweld. Opvallend is dat ze minder vaak naar pepperspray of hun vuurwapen grepen. Volgens de politie speelt de landelijke invoering van het stroomstootwapen daarbij mogelijk een grote rol. Mensen die bijvoorbeeld niet meewerken aan hun arrestatie, kunnen met een elektrische stroomstoot alsnog worden overmeesterd. Agenten gebruikten dit wapen afgelopen jaar 4414 keer, maar in driekwart van de gevallen was ermee dreigen genoeg om het verzet te breken.

Een mogelijke verklaring voor de stijging van het aantal geweldsincidenten is volgens de politie de toegenomen polarisatie in de maatschappij. Burgers en overheid zijn de afgelopen jaren tegenover elkaar komen te staan. Het aantal protesten waarbij de politie zich genoodzaakt zag met geweld in te grijpen, groeide aanzienlijk. Een andere mogelijke oorzaak is het aantal voorvallen met verwarde personen. Dat steeg met 7 procent tot 138.819. Ook hier moest de politie geregeld geweld toepassen.

Maar de belangrijkste verklaring voor het toegenomen politiegeweld heeft volgens politiechef Frank Paauw, portefeuillehouder geweld, te maken met een nauwkeuriger registratie sinds 2019. Dit moet leiden tot betere inzichten over het toegepaste geweld. “We zijn kritischer op onszelf en bereid om te leren van ons optreden. Dat zorgt ervoor dat we veel professioneler kunnen werken.’’

Het gevolg van die betere registratie is volgens de politiechef wel dat eerst een toename te zien is. “Als de maatschappij niet verandert, we dezelfde geweldsinstructies houden en we leren van onze inzetten, zou het in de toekomst weer moeten dalen.”

Uit die verbeterde registratie zou je de conclusie kunnen trekken dat de agenten juist minder professioneel worden. Het aantal zaken waarin agenten niet handelden volgens de richtlijnen, steeg van 231 naar 266 zaken. Hoe kijkt u daar naar?

“We zijn een organisatie met 65.000 mensen. In anderhalf procent van de gevallen gaat het niet zoals we zouden willen. Ik beloof een toegewijde politie die wil leren van zaken die misgaan, maar ik zeg er ook bij: foutloze dienders bestaan niet. In dit gesprek kunnen we in alle rust over dit onderwerp praten, maar wat doe je als er iemand tegenover je staat met een mes? Draai je je om en loop je weg, of trek je een vuurwapen? Bij het geweld dat agenten toepassen hebben ze vaak maar een paar seconden waarin ze moeten beslissen. Die momenten brengen we steeds beter in kaart en daar leren we van.”

Wat zijn lessen die al zijn getrokken?

“Dat gaat bijvoorbeeld over het aanwenden van fysiek geweld. Een vuistslag in het gezicht valt strikt genomen onder legitiem politiegeweld, maar vinden we eigenlijk niet professioneel. Een tik met de wapenstok zien we het liefste op lichaamsdelen waar veel spieren zitten. Dat in sommige politieregio’s, zoals mijn eigen stad Amsterdam, het aantal niet-professionele handelingen is gestegen, betekent niet ineens dat we daar slechtere agenten hebben gekregen. We zijn kritischer geworden op wat nog wel en niet kan.”

Toch verwijten mensenrechtenorganisaties de politie nogal eens te hard op te treden, bijvoorbeeld tijdens demonstraties. Is die kritiek dan niet terecht?

“Dat vind ik, ja. Die kritiek is onterecht. We kunnen absoluut nog verbeteren. Er ging een aantal demonstraties ook niet goed afgelopen jaar. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Staphorst, waar actievoerders van Kick Out Zwarte Piet werden belaagd door tegendemonstranten. Dat was geen fraai politieoptreden. Maar het is te kort door de bocht om te stellen dat we harder optreden. We leggen onszelf juist allerlei beperkingen op zodat we beter gedoseerd geweld kunnen gebruiken.”

“Ieder jaar zijn er alleen al in Amsterdam en Den Haag vierduizend demonstraties. We sleutelen voortdurend hoe we die beter kunnen faciliteren in plaats van er hard tegen optreden. Ook denken we beter na over een andere inzet van onze geweldsmiddelen, zoals de inzet van de surveillancehond, die nu is aangelijnd en alleen in uitzonderlijke gevallen los wordt gelaten. Of we voeren nieuwe wapens in, zoals het stroomstootwapen.”

Tekst gaat door onder de foto

Politiechef Frank Paauw: ‘Ik beloof een toegewijde politie die wil leren van zaken die misgaan, maar zeg erbij: foutloze dienders bestaan niet.' Beeld ANP / ANP

Over het stroomstootwapen was onlangs nog gedoe. Sommigen vinden dat het te makkelijk wordt ingezet. Wat is uw antwoord daarop?

“Ieder geweldsmiddel kan in potentie te gemakkelijk worden gebruikt. Als je de regels voor pepperspray negeert, heb je dat ook. Het voordeel van het stroomstootwapen is dat hiermee dreigen vaak al voldoende is om het verzet te staken. Dat is precies wat we ermee beogen. Het voorkomt dat agenten veel zwaardere middelen als de surveillancehond of hun vuurwapen moeten inzetten. Je ziet dan ook dat het gebruik van deze wapens fors is gedaald.”

Uit de geweldscijfers blijkt ook dat de zogenoemde schokmodus van het stroomstootwapen 32 keer verkeerd is toegepast.

“Dat zie ik ook en gaat vooral over de situatie waarbij een arrestant een stroomstoot krijgt. Dat mag alleen in hele heftige situaties, om het verzet te breken of om dieren rustig te krijgen. Daar moeten we kritisch naar kijken en aandacht aan blijven geven in de opleiding. Maar het gaat mis in 0,7 procent van de gevallen. Dat is bijzonder weinig. Ik ben vooral blij dat alleen al dreigen in driekwart van de inzetten met dit wapen voldoende was.”

U pleitte onlangs voor de invoering van meer geweldsmiddelen, bijvoorbeeld voor de Mobiele Eenheid tijdens demonstraties die uit de hand lopen. Hoe valt dat te rijmen met uw standpunt dat de politie niet harder wil optreden?

“We zoeken voortdurend naar nieuwe manieren waarop we groepen uit elkaar kunnen krijgen. Dat kan bijvoorbeeld ook met geur of met licht. Nieuwe middelen helpt ons om beter en verfijnder te kiezen. We kunnen onze inzet zo nog meer doseren.”