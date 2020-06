Afvallige FvD’ers sluiten zich aan bij partij Henk Krol

De Partij voor de Toekomst van Henk Krol gaat samen verder met GO, de partij van voormalig FvD’er Henk Otten. De twee partijen spreken van een ‘gelijkwaardige fusie’. Krol is lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar, Otten is per direct voorzitter van de fusiepartij.