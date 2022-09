Aftrap nieuwe studiejaar: geen coronaregels meer, laatste jaar leenstelsel en kamernood

Geneeskunde is al jaren de populairste studie. Ook dit jaar weer, blijkt uit een analyse van de database van studiebegeleider Qompas met daarin 200.000 scholieren. De onbetwiste lijstaanvoerder wordt op geruime afstand gevolgd door psychologie en criminologie. In de top-10 is er één opvallende nieuwkomer: de hbo-­variant van bedrijfskunde is van plek 27 naar plek 9 geklommen.

De studie Politics, Psychology, Law and Economics (41) is de grootste stijger ten opzichte van vorig jaar. Deze studie klimt maar liefst 31 plekken en dat is niet toevallig. Onlangs werd bekend dat kroonprinses Amalia behoort tot de groep die dit jaar deze studie gaat doen. Nog drie andere studies zijn er meer dan twintig plekken op vooruit gegaan: European Law School, hoger hotelonderwijs en sportkunde.

Prestatiedruk

Waar studenten zich uiteindelijk hebben ingeschreven, maakt Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in november bekend. De hbo’s zijn afgelopen week al met onderwijs van start gegaan, nu volgen ook de universiteiten. En dit collegejaar start zowaar eens ‘gewoon’. Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf hoopt dat alle studenten zich komend jaar optimaal kunnen ontwikkelen in een stimulerende en veilige studieomgeving. “Helaas worstelen velen met mentale zorgen en prestatiedruk. Het is een groeiend probleem waar ik me zorgen over maak.” Het kabinet wil ook het ‘nijpende probleem’ van de kamernood aanpakken. En er zijn zorgen over de inflatie. Dijkgraaf: “Als kabinet hebben we intensief gesproken over de zogeheten koopkrachtplaatjes. Weet dat we het perspectief van studenten zeker hebben meegenomen in dat gesprek.”

Studentenorganisatie LSVb ziet een paar belangrijke verbeterpunten voor de politiek en onderwijsinstellingen. “Komend studiejaar staat in het teken van verandering,” zegt LSVb-voorzitter Joram van Velzen. “We gaan ons inzetten voor studentenwelzijn, het laatste jaar van het mislukte leenstelsel is aangebroken en we presenteren een plan om voor veel meer studentenkamers te zorgen. We wensen iedereen een mooi jaar toe.”

Corona

Op dit moment hebben de ontwikkelingen rondom het coronavirus geen directe gevolgen voor activiteiten en colleges, voor het eerst in twee jaar. De instellingen volgen de bekende standaardrichtlijnen van het RIVM en de Nederlandse overheid om verspreiding tegen te gaan: handen wassen en thuis blijven bij klachten.

Er ligt overigens wel degelijk een concreet Sectorplan Corona klaar voor het mbo en het hoger onderwijs, mocht het virus komende maanden weer oplaaien. Daarin is veel extra aandacht voor vaccinatievoorlichting en (preventief) zelftesten. In het slechtste scenario – rood – mag straks nog maar maximaal 50 procent van de studenten en het onderwijspersoneel gelijktijdig aanwezig zijn in afzonderlijke ruimtes en op de locatie.

Kamernood

De kamernood in studentensteden is ook komend collegejaar ronduit nijpend. Het tekort aan studentenwoningen ligt naar schatting op hetzelfde niveau als afgelopen jaar, toen er 26.500 studentenwoningen te weinig waren. Nieuwe studenten zoeken naar creatieve oplossingen: samenwonen met ouderen, in België gaan studeren of weer bij de ouderwetse hospita intrekken. Donderdag wordt het nieuwste tekortcijfer bekendgemaakt.

Die dag presenteren ministers De Jonge (Wonen) en Dijkgraaf (Onderwijs) ook een Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting. Daarin staan afspraken met gemeenten en huisvesters. In het vorige plan werd vooral ingezet op lokale oplossingen, het versterken van de informatiepositie van studenten en op goed verhuurderschap. Ook was er aandacht voor de slechte positie van internationale studenten op de huurmarkt. Die is vooralsnog niet verbeterd: veel huisbazen weren nog steeds actief internationale studenten.

Inflatie en nieuw stelsel

Studenten krijgen, net als iedereen, te maken met hogere prijzen. Zo heeft de gemiddelde student steeds meer moeite om de oplopende energierekening te betalen. Studenten vallen nu nog buiten alle regelingen, maar onlangs bepaalde de rechter in Nijmegen dat zij niet mogen worden uitgesloten van hulp. Armoedewethouders van studentensteden roepen nu samen met politieke jongerenorganisaties het kabinet met klem op om studenten via DUO zo snel mogelijk te compenseren in hun energierekening.

Tot slot wil het kabinet in het studiejaar 2023-2024 de basisbeurs opnieuw invoeren voor het hoger onderwijs, ook voor studenten die dan al studeren. Net als bij de ‘oude’ basisbeurs is het voorstel een prestatiebeurs te gaan gebruiken. Jongeren die afgelopen jaren onder het afgeschoten leenstelsel studeerden, worden voor in totaal 1 miljard euro gecompenseerd. Studenten- en jongerenorganisaties vinden dat een doekje voor het bloeden en blijven strijden tot de invoering voor een hogere tegemoetkoming.