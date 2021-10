Afscheidsmail van agent werd een maand binnenskamers gehouden door politietop

De zogeheten commissie-Brouwer is gevraagd de derde suïcide in drie jaar tijd bij de Dienst Specialistische Operaties te onderzoeken. Beeld Carlo ter Ellen DTCT

De medewerker, meer dan dertig jaar in dienst van de politie, beroofde zich in augustus van het leven. De politie bracht naar buiten dat het om een trieste privékwestie ging. Maar uit de brief, die al meer dan een maand bekend is bij plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer en hoofd van de Landelijke Eenheid Jannine van den Berg, blijkt dat de man ook problemen op het werk als reden voor zijn daad aanwees.

De man had een bekende gevraagd om na zijn overlijden een mail te versturen aan zijn chef Marjolein Smit van de Dienst Specialistische Operaties (DSO). Die afdeling is onder meer verantwoordelijk voor undercoveroperaties en getuigenbescherming. Politiechef Jannine van den Berg ontving de mail, die is verstuurd op 1 september, eveneens. Zij stuurde hem een dag later door aan plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer. Vervolgens bleef het – voor de buitenwacht – stil.



Verbaasd

Wat de politietop niet wist, was dat de brief op verzoek van de man ook verstuurd was naar politievakbonden NPB en ACP. Die presenteerden de brief vorige week vrijdag aan korpschef Henk van Essen, die volgens vakbondsleider Jan Struijs uiterst verbaasd reageerde. Ook de woordvoerder van Van Essen bevestigt: “De korpschef had nog niet eerder van de brief gehoord. Toen de brief binnenkwam, was hij op vakantie.”

Jan Struijs noemt het een ‘opmerkelijke timing’ dat direct nadat Van Essen de brief onder ogen kreeg, Marjolein Smit per direct is overgeplaatst. Het gedwongen vertrek van het hoofd van DSO, waar sinds 2019 drie medewerkers zelfmoord hebben gepleegd, werd afgelopen maandag bekendgemaakt door de Landelijke Eenheid. “De vraag is waarom dat een maand geduurd heeft.”

Ook wordt een onderzoek ingesteld naar het overlijden van de DSO-medewerker. Desgevraagd bevestigt de politie dat deze week een commissie onder leiding van de Friese burgemeester Oebele Brouwer, die problemen binnen de Landelijke Eenheid onderzoekt, gevraagd is de nieuwe zelfmoord onder de loep te nemen. Bij de politievakbonden blijft de vraag over waarom pas nu deze maatregelen zijn genomen.

Meer zelfmoorden

De recente suïcide past binnen een reeks ernstige incidenten binnen de Landelijke Eenheid. In 2019 maakte een politiemedewerker die betrokken was bij het kraken van versleutelde telefoons een einde aan zijn leven. Hij voelde zich al tijden gepest op het werk. In april van dit jaar pleegde een undercoveragent zelfmoord. Hij voelde zich tijdens een operatie van langer dan een jaar door zijn chefs in de steek gelaten. AD onthulde toen dat er structurele problemen zijn binnen de afdeling Werken Onder Dekmantel, die verantwoordelijk is voor undercovertrajecten van de politie.

Ook maakte de krant bekend dat de politie sporen lijkt te hebben uitgewist nadat het gruwelijk misging met de Brabantse informant Freddy Janssen, die in 2015 in stukken gezaagd werd teruggevonden. Betrokkenen spraken van een ‘doofpotaffaire met IRT-achtige kenmerken’, verwijzend naar het grote politieschandaal uit de jaren negentig. De politie en het OM hebben de affaire-Janssen opnieuw in onderzoek genomen.

‘Verziekte werksfeer’

De chaos bij de Landelijke Eenheid wordt onderschreven door verschillende onderzoeksrapporten. Zo werkten bij de intelligenceafdeling onderdelen elkaar tegen, is er sprake van rammelende computersystemen en heerst een verziekte werksfeer door vriendjespolitiek en discriminatie, aldus de Inspectie Veiligheid en Justitie begin dit jaar.

Diezelfde inspectie onderzoekt nu de problemen binnen de geplaagde afdeling DSO. Ook het rapport van Oebele Brouwer zal volgens ingewijden uiterst kritisch zijn.

Het hoofd van de Landelijke Eenheid, Jannine van den Berg, maakt in juni al bekend eind van dit jaar te zullen stoppen. Voor haar is naar verluidt nog geen nieuwe functie gevonden. DSO-hoofd Marjolein Smit wordt overgeplaatst naar de afdeling Bewaken en Beveiligen. Daar is ook discussie over haar komst, zeggen verschillende betrokkenen.

Volgens NPB-voorman Jan Struijs is er een grote cultuurverandering nodig binnen de Dienst Specialistische Operaties. “De politiebonden NPB en ACP begeleiden op dit moment tientallen DSO-medewerkers die grote problemen ervaren op de afdeling. Dit gaat om mensen die operaties uitvoeren in het hoogste risicosegment en die we niet in de kou mogen laten staan.”

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.