Afscheid met een laag plastic ertussen: ‘Het enige wat ik wilde, was haar vasthouden’

In het verpleeghuis kon Suzanne Rustenburg haar moeder zes weken niet bezoeken, ook niet na de diagnose Covid-19. Het afscheid was, met hand­schoenen en mondkapje, een traumatische ervaring. ‘Het enige wat ik wilde, was haar nog even vasthouden.’

Met een spatbril, chirurgisch masker en plastic hoesjes om de schoenen aan het sterfbed. Zo had Suzanne Rustenburg (56) het zich nooit voorgesteld. Met haar blauwe handschoen pakte ze moeders slappe pols. Van achter het mondkapje zei ze lieve woorden.

Haddy Rustenburg (85) was al enkele dagen buiten bewustzijn, vermagerd en hevig ­benauwd door een longontsteking. Haar ademhaling werd steeds zwaarder en je hoorde dat er vocht in haar longen kwam. Ze ratelde. Maar haar hart gaf niet op. Met een slecht voorgevoel verliet Suzanne woensdag de kamer op de ­corona-afdeling van verpleeghuis Hogewey in Weesp. Dit kon weleens de allerlaatste keer zijn, dacht ze.

En dat was het. Een paar uur later was haar moeder overleden.

Het sterven in coronatijd is eenzaam, koud en kil, zegt Suzanne. Ze wil graag haar verhaal vertellen in de hoop dat mensen een beeld krijgen van wat patiënten met Covid en hun familie in het verpleeghuis te verduren krijgen. We spreken elkaar op woensdagmiddag, nadat ze haar moeder heeft bezocht. Telefonisch, want ­Suzanne heeft zichzelf, na een week bezoek aan de corona-afdeling, een regime van twee weken quarantaine opgelegd.

Ze begint monter en vastberaden. “Het gaat nu wel heel slecht met mijn moeder. Het kan dus zijn dat het verpleeghuis belt en ik moet ophangen,” zegt ze nog. Dat gebeurt. Later die avond belt ze terug. “Dat was het ­beslissende telefoontje: Mijn moeder is over­leden.”

Kilte

De ochtend na het overlijden, afgelopen donderdag, belt Suzanne – die een bijleskantoor runt – terug. “Je vindt het misschien raar, maar ik wil mijn zaken graag goed afhandelen.” We spreken af dat ze het aangeeft wanneer het niet meer gaat.

Nee, ze is na het bewuste telefoontje niet meer naar Hogewey geweest. “Ik kreeg vanuit het verpleeghuis de boodschap dat, zodra de schouwarts was geweest, die officieel moet vaststellen dat iemand is overleden, ik een begrafenis­ondernemer moest bellen om haar op te halen. Ze mocht niet in het verpleeghuis blijven.” De kamer moest worden ontsmet voor de volgende patiënt met corona.

Zo geschiedde. “Ze is meteen naar het uitvaartcentrum gebracht. Van daaruit gaat ze naar een crematorium. Er is geen afscheid.” De familie heeft besloten dat ze liever op een later tijdstip met een groep bij elkaar komt om ‘in haar stijl’ een uitgeleide te doen. Een ­afscheid dat omgeven is met maatregelen en ­regels willen ze niet. “We willen deze kilte niet verlengen.”

Haddy Rustenburg woonde bijna haar hele leven in Noord. Ze had een administratieve functie bij Draka en haar man – die in 2009 overleed – werkte bij een producent van carbonpapier. Samen kregen ze twee dochters. Haddy, zegt ­Suzanne, ‘had muzieknootjes door haar aderen stromen’. Het is alzheimer weliswaar gelukt om haar geheugen overhoop te gooien, maar de noten van Chopin bleken tegen alles opgewassen.

Anderhalf jaar geleden verhuisde Haddy, omdat het thuis echt niet meer ging, naar verpleeg­huis Hogewey. “Een geweldig fijn huis,” zegt ­Suzanne. “Mijn moeder speelde er vaak de sterren van de hemel op een van de piano’s. Mensen begonnen soms te dansen, te zingen en te klappen.”

Ze had het goed tot corona toesloeg. Ruim zes weken geleden ging de deur op slot voor naasten. “Ik belde haar regelmatig. Dan vertelde ik dat er griep heerste, en dat ik daarom niet kon komen, maar dat begreep ze niet. Godzijdank heeft ze er heel weinig van meegekregen.”

Mensen in maanpakken

Zondag 19 april kwam er een telefoontje uit het verpleeghuis. Haddy was gevallen. Twee keer. Eén keer uit bed en één keer buiten op het terras. De maandag erop had ze koorts. Dinsdag kreeg ze een test en woensdag had ze officieel Covid-19. Suzanne mocht nog steeds niet naar haar moeder. Dat kon pas als ze stervende was. “Dat was zo frustrerend. Iedereen verwees naar de richtlijnen van het RIVM. Ik kwam daar niet doorheen. Om wanhopig van te worden. Ik voelde me zo machteloos en boos. Maar je weet ook dat je niet boos mag worden, want die regels zijn er niet voor niets. Dat botst natuurlijk heel erg.”

Op maandag 20 april mochten Suzanne en haar zus wel komen, want het ging heel slecht met Haddy. Ze had hoge koorts, het zuurstof­gehalte in haar bloed daalde snel en om haar ‘comfortabel’ te houden, kreeg ze morfine, waardoor ze al snel suf werd. Compleet ingepakt in beschermingsmateriaal liep Suzanne de ­corona-afdeling op. Haddy had een kamer helemaal aan het eind van de gang. Verbijsterd keek Suzanne rond. Deur na deur zag ze namen van bewoners. Sommigen herkende ze. “Een man die altijd stond te luisteren naar mijn moeders pianospel kwam opeens de hoek om gelopen: O nee, hij ook, dacht ik.”

Wat een contrast met de plek die ze kende. “Het was zo’n ontzettend gezellig huis met veel groen, bakken kruiden en bloemen, veel activiteit.” Nu was het er doodstil. Delen waren afgezet met rood-witte linten. Er liepen mensen in maanpakken bij witte tenten. “Alles ademde ­beklemming en ellende. Binnen hing de geur van ontsmettingsmiddel.”

Poezen

Toen ze de kamer van haar moeder binnenliep, schrok Suzanne. “Ze was erg vermagerd, had ingevallen wangen en donkere kringen onder haar ogen. Ze lag met haar mond open.” Ze was bij haar aan het bed gaan zitten. In het begin was er nog contact. Grapjes. Herkenning. Een glimlach als Suzanne foto’s van de poezen op haar ­telefoon liet zien. Maar al snel ging het slechter met haar moeder. Urenlang lag Haddy’s hand in de hare, in de blauwe handschoen. “Aanvankelijk kneep ze nog in mijn hand, maar haar greep werd steeds slapper.”

Op een dag zag ze een brancard met een zwarte lijkzak langsrijden. Ze hoorde stemmen: “We komen de heer … ophalen.” Suzanne wist dat haar moeder een van de volgende zou zijn.

Ze verfoeide die ellendige beschermingsmaterialen. “Het enige wat je wilt, is haar nog even vasthouden, haar hand aaien, een knuffel geven. Af en toe had ik de neiging om een handschoen uit te doen, maar mijn man hoort ook tot de risicogroep, dus dat doe je dan toch niet. Het is levensgevaarlijk, maar de drang is zó groot.”

Het was al met al een traumatische ervaring, zegt ze. Dat ze zo lang niet bij haar zieke moeder mocht, droeg daaraan bij. Daar is ze zeker gefrustreerd over. Of ze straks hulp nodig heeft om dit te verwerken, weet ze niet. “Ik weet niet hoe dat verwerkingsproces gaat lopen. Ik denk dat het later pas echt doordringt hoe bizar dit was.”

Het beeld van die broze pols in die blauwe handschoen is ze in elk geval niet zomaar kwijt. Op de vraag waar de grootste pijn zit, zegt ze: “Het plastic tussen ons, en inderdaad die hand. Daar had ik het heel moeilijk mee – ik vond de handen van mijn moeder altijd prachtig, en ik wist dat ik ze nooit meer zou zien.”