Afrekening na excuses voor slavernijverleden verdeelt Kamer

De leden voelen ‘ongemak’ om over geld te praten, maar de Tweede Kamer staat toch voor de vraag: hoeveel geld gaat er gemoeid met de excuses die het kabinet maakte voor het slavernijverleden?

Want het was premier Rutte die de verontschuldigingen afsloot met de woorden dat er ‘een komma, geen punt’ zou worden gezet. Zijn kabinet reserveerde al 29 miljoen euro voor een museum, maar ook nog eens 200 miljoen euro voor een fonds voor ‘bewustwording’ van het koloniale verleden, al is nog niet duidelijk waar dat aan besteed wordt. Maar in de Tweede Kamer zijn partijen verdeeld over dat bedrag.

Enerzijds zijn er partijen die het fonds te ver vinden gaan. “In tijden van crisis moeten we geen geld uitgeven aan zo’n fonds. Er kunnen ook losse subsidies worden aangevraagd,” stelt Caroline van der Plas (BBB). De PVV spreekt van een ‘belachelijk’ fonds en ook de SGP vindt het een risico om het verleden te ‘vermengen met hedendaagse discussies over discriminatie’.

Daartegenover staan partijen die verder willen gaan. Zo voelt de PvdA voor herstelbetalingen, terwijl rechtse partijen daarbij weer vrezen voor miljardenclaims. “We moeten kunnen praten over de doorwerking van de slavernij tot op de dag van vandaag,” zei Kati Piri (PvdA). Al voegde ze wel toe dat het geen individuele compensatie zou moeten betreffen.

En Sylvana Simons (BIJ1) vindt een museum prima, maar dan wel een met dependances in de voormalige koloniën. Bovendien wil zij, net als Denk, dat 1 juli, Keti Koti, een nationale feestdag wordt. Dat was immers de dag van de afschaffing van de slavernij.

Geduld

Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie houden vast aan de middenweg: de 229 miljoen die het kabinet al wil uittrekken. D66-Kamerlid Salima Belhaj probeert de angst van tegenstanders te sussen: “Ik wil niet dat Nederlanders denken: het gaat over geld. Heel veel nazaten van tot slaaf gemaakten die ik heb gesproken zeggen juist: het gaat niet over geld.”

Zo kent het debat toch nog open eindjes, want een echt plan voor de invulling van de 200 miljoen is er nog niet. Het bedrag zou volgens betrokkenen ‘op de achterkant van een bierviltje’ tot stand zijn gekomen. “Het is nu nog geld-zoekt-plan in plaats van plan-zoekt-geld,” aldus een betrokken ambtenaar.

Het kabinet vraagt om geduld. Volgens premier Mark Rutte staan we pas aan het begin van een lang traject. “De gesprekken over het fonds zijn gaande, volop gaande.” Gedacht wordt aan geld voor educatie, kunst, aanvullingen in geschiedenisboeken, maar ook het kosteloos veranderen van achternamen die uit de slavernijtijd stammen.

Naast het genoemde museum, uiteraard. “Dat willen we met nazaten van slaven en betrokkenen vormgeven.” Dat gaat meerdere jaren vergen, waardoor het bedrag nog kan gaan oplopen als er – zoals nu het plan is – jaarlijks 8 miljoen euro voor wordt uitgetrokken. En daarmee zal de discussie over nut en noodzaak terugkeren als er dit voorjaar concretere plannen komen.