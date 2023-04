AFM: ‘Duurzaamheidsclaims van veel bedrijven klinken mooier dan ze zijn’

Beeld Peter Hilz/ANP

De toezichthouder op de financiële markten, presenteerde bij het jaarverslag een aparte studie naar de CO 2 -reducties van bedrijven. Die beperking is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Bedrijven kunnen de uitstoot van broeikasgas omlaag brengen, simpelweg door minder CO 2 te produceren. Een andere mogelijkheid is de eigen uitstoot te compenseren. Dat kan door bijvoorbeeld extra bomen te planten als compensatie voor de CO 2 uitstoot. Die compensatiemogelijkheden, zogenoemde carbon credits, worden aangeboden door allerhande commerciële partijen.

Juist die compensatie wordt snel populairder, constateert Gerko Wessel, onderzoeker bij de AFM. En daarin zit een gevaar. “Het gaat om de kwaliteit van de credits. Daarnaar is eerder onderzoek gedaan, en dat is erg kritisch over de kwaliteit.”

Met andere woorden, het is maar de vraag of de credit wel echt de CO 2 -reductie geeft die die claimt. “Het is daarom beter de eigen CO 2 -uitstoot terug te brengen in plaats van die te compenseren met carbon credits,” zegt AFM-voorzitter Laura van Geest.

Prikkel

De populariteit van de credits is wel te verklaren. “Voor de handel is er de prikkel om zoveel mogelijk credits te verkopen,” aldus Wessel. Maar ook voor de bedrijven zit er een voordeel aan. Compenseren is namelijk vaak veel goedkoper dan reduceren. “Dan heb je als bedrijf een kostenvoordeel ten opzichte van de concurrent die echt de CO 2 -uitstoot vermindert.”

Het is niet zo dat bedrijven alleen maar bezig zijn om zo goedkoop mogelijk een zo groen mogelijke smoel te krijgen. “De meeste bedrijven zijn van goede wil als het om verduurzamen gaat,” ziet Van Geest. De druk om te vergroenen is groot bij bedrijven, en dan is compensatie soms een makkelijke uitweg.

Nog geen goede regels

Voor iemand die duurzaam wil beleggen, is het bijna ondoenlijk om de claims van de bedrijven te controleren. Zelfs voor de toezichthouder is dat bijna onbegonnen werk. Van Geest: “Er zijn nog geen goede regels voor de financiële verslaggeving. Daarom is het heel moeilijk om die claims onderuit te halen.”

Beleggers kunnen informatie opvragen bij clubs als de VEB of Eumedion, belangenbehartiger van beleggers. Die organisaties kijken naar de duurzaamheidsclaims van bedrijven. “Of ze kunnen informatie opvragen bij de Consumentenbond,” vult Van Geest aan.