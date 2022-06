Afkickkliniek Solutions maakt beperkte doorstart

Beeld Getty Images/EyeEm

De vijfhonderd cliënten die op dit moment in behandeling zijn op verschillende plekken in Nederland, waaronder Amsterdam, kunnen nog steeds terecht bij Solutions, verzekert directeur Michael de Munnik. De instelling is in de problemen gekomen door een achterstallige belastingschuld en een conflict over pensioengelden. Daar kwam een teruglopend aantal behandelingen bij door de coronapandemie. Het omzetverlies was echter te laag om in aanmerking te komen voor overheidssteun, waardoor de financiële moeilijkheden werden vergroot.

Krappe arbeidsmarkt

Afgelopen vrijdag is een bv failliet verklaard die onderdeel is van de organisatie. De 170 personeelsleden die onderdeel vormden van de bv zullen voor het overgrote deel hun werk kunnen voortzetten bij de stichting Solutions, die ze zal overnemen. De hoop is dat de werknemers niet weglopen, omdat het op de krappe arbeidsmarkt ingewikkeld zal zijn vervanging te vinden.

Volgens Frans van Oss, curator van de failliete bv, is de belastingschuld van 6 à 7 miljoen grotendeels afgelost door de verkoop van de kliniek van Solutions in het Drentse Veenhuizen. “De organisatie heeft goede liquide prognoses. De problemen zijn vooral te herleiden tot het verleden. De stichting heeft genoeg mogelijkheden om de exploitatie te verrichten en de zorgverzekeraars zijn bereid verder te gaan met Solutions.”

Aan een zijden draad

Enkele jaren geleden, toen Solutions gold als een van de grootste private verslavingsklinieken van Nederland, hing het voortbestaan aan een zijden draad. Het was te herleiden tot een conflict met zorgverzekeraar DSW over al dan niet terecht gedeclareerde zorg. Op dit moment behandelt Solutions op jaarbasis zo’n 2500 mensen.

De Munnik durft niet te zeggen hoeveel werknemers uiteindelijk door de stichting zullen worden overgenomen. “Het gaat om het overgrote deel, maar niet iedereen zal meegaan.”