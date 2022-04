Afhandeling van affaire-Van Drimmelen zal Kaag nog lang achtervolgen

D66-leider Sigrid Kaag tijdens de persconferentie. Beeld ANP

‘Er is een speciaal plekje in de hel voor vrouwen die andere vrouwen niet helpen,’ herhaalde D66-leider Sigrid Kaag vorig jaar tijdens de verkiezingscampagne nog een beroemd citaat van powervrouw Madeleine Albright.

Donderdagmiddag kreeg Kaag die quote als een boemerang terug tijdens een speciaal ingelaste persconferentie over de affaire-Van Drimmelen. Heeft Kaag het slachtoffer van stalking door de (inmiddels voormalige) partijcoryfee wel voldoende geholpen? Nee, moest Kaag erkennen in een uiterst kritische perssessie op het partijbureau in Den Haag. “Het spijt mij ten diepste. Ik heb niet doorgepakt, dat neem ik mezelf kwalijk. We boden niet de veiligheid die je moet bieden.”

Vragensalvo

De partijleider en minister van Financiën was net terug van een IMF-vergadering in Washington en kreeg een uur lang een vragensalvo voor de voeten over haar rol bij de kwestie-Van Drimmelen, de inmiddels opgestapte invloedrijke lobbyist en partijprominent die een vrouwelijke D66’er ‘stalkte, chanteerde en bedreigde’. Lange tijd greep D66 niet in, pas deze week werd hem gevraagd op te stappen.

De tekst gaat verder na de video waarin Kaag reageert op het rapport over Van Drimmelen:

Daar was een onthulling voor nodig, afgelopen zaterdag van de Volkskrant, waaruit bleek dat cruciale informatie uit het onderzoek naar Van Drimmelen een jaar lang in een D66-la achterbleef. De partij publiceerde slechts het openbare deel van het rapport, daaruit concludeerde Kaag dat er geen structurele misstanden zijn.

Cruciale informatie over Van Drimmelens wangedrag werd echter weggehouden bij Kaag, die er zelf ook niet naar informeerde. Het partijbestuur kende deze bijlage wel maar handhaafde de prominente rol van Van Drimmelen. “Door hem te laten aanblijven als voorzitter van de talentencommissie werd het slachtoffer keer op keer met hem geconfronteerd. Dat was verkeerd, dat had echt anders gemoeten,” ging ook partijvoorzitter Victor Everhardt door het stof na eerst een dagenlange oorverdovende stilte.

Extra gevoelig voor Kaag was de onthulling van haar formeel-juridische reactie via sms, nadat de vrouw zich persoonlijk bij de partijleider had gemeld. Het slachtoffer kreeg van Kaag een bondige verwijzing naar advocaten (‘het is correct als dat kanaal nu wordt gebruikt’). Kaag nu: “Dat spijt mij ten diepste. De tekst van mijn sms klinkt wel heel zakelijk. Waar we in hebben gefaald is dat er geen goede opvolging is gegeven aan de uitkomsten van het onderzoek.”

Naarmate het opvallende zwijgen door Kaag en het partijbestuur afgelopen week langer duurde, steeg het aantal D66-leden dat uitleg eiste naar inmiddels meer dan 700.

De kwestie-Van Drimmelen vormt een uiterst pijnlijke episode voor D66 en vooral voor Kaag zelf, die vorig jaar rond de verkiezingen stellig claimde dat er geen structureel probleem speelt, maar nu moet erkennen dat dat niet het hele verhaal was.

Hoge morele lat

Daarbij is het thema vrouwenrechten voor Kaags D66 net zo cruciaal als de boerenbelangen voor het CDA en het ondernemersbelang voor de VVD. En Kaag propageerde sinds haar aantreden nieuw leiderschap, legt de morele lat hoog, beseft ze zelf ook. “Ik vind het verschrikkelijk wat mensen binnen onze partij is overkomen, ieder geval van grensoverschrijdend gedrag is er één te veel. We hebben de lat zelf hoog gelegd.” Adel verplicht.

De partij heeft dus meermaals verzuimd de integriteitskwestie rond de lobbyist en D66-talentscout effectief aan te pakken. Het vrouwelijke slachtoffer voelt zich nu in de steek gelaten en eist een schadevergoeding. Op de persconferentie haalde Kaag (‘ik heb een jetlag, ik heb maar drie uur geslapen’) en passant nog uit naar de media. “Ik heb soms het idee dat het meer over de ophef gaat dan over de slachtoffers. Ik vind het niet moeilijk om mijn excuses aan te bieden.” Ze heeft zelf nog geen contact gezocht met het slachtoffer, maar dat ging Kaag nog wel doen, op een door haar gewenst moment.

Maar waar partijstrategen vermoedelijk hoopten dat de excuses een sluitstuk vormen van een beroerd hoofdstuk uit de D66-geschiedenis lijkt de kous voor Kaag en de partijtop nog lang niet af. Andere gedupeerden worden opgeroepen zich te melden, niet uitgesloten is dat er nog meer onthullingen volgen.

En er komen nog bijeenkomsten om de interne onvrede te bezweren. Zoals een voormalig bewindspersoon van D66 het verwoordt: “Als honderden leden zó boos zijn, doe je iets verkeerd.”