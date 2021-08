Afghaanse bewaker Abdul met gezin veilig in Nederland: ‘Voor het eerst in weken kunnen douchen’

Abdul met vijf van zijn kinderen. Beeld Privébeeld

Waar hij nu precies is, weet Abdul niet precies. In Nederland in elk geval. En, belangrijker: hij, zijn vrouw en kinderen zijn veilig. “Toen het vliegtuig door de wolken afdaalde en ik voor het eerst Nederland zag, was dat zo’n mooi moment. Ik ben eindelijk een vrij man.”

Abdul was tussen 2004 en 2006 actief als bewaker voor het Nederlandse leger, dat toen op missie in Afghanistan was. Vanwege zijn activiteiten voor de buitenlandse ‘bezetter’, liep hij na de machtsovername van de Taliban gevaar, zo vertelde hij twee weken terug.

Interventie

Toen al deed Abdul een verzoek bij de Nederlandse ambassade om geëvacueerd te worden, maar in eerste instantie kreeg hij nee als antwoord. Pas na interventie van de Tweede Kamer werden ook Abdul, zijn collega-bewakers en Afghanen die in een andere rol dan tolk voor Nederland gewerkt hebben op de evacuatielijst gezet.

Abdul, zijn vrouw en zijn kinderen vreesden ondertussen hun lot in Kabul, waar het vooral rond het vliegveld erg gevaarlijk was. Vanochtend nog vond bij de noordelijke poort van de luchthaven een vuurgevecht plaats. Onbekende aanvallers schoten op Afghaanse veiligheidsfunctionarissen van wie eentje werd gedood en drie anderen gewond raakten.

Desondanks bereikte Abdul met zijn gezin Nederland, na een tussenstop in het Georgische Tblisi. Vannacht slaagde het gezin er eindelijk in om het vliegveld van Kabul te bereiken. “We kregen een e-mail van de ambassade, met daarin de plek op het vliegveld waar we ons moesten melden. De omstandigheden rond het vliegveld waren nog steeds vreselijk. Er waren wel tien- of twintigduizend mensen die probeerden binnen te komen. Kinderen huilden en er was heel veel geschreeuw.”

Ondertussen, vertelt Abdul, probeerden Talibanstrijders de mensen die het land wilden verlaten op andere gedachten brengen. “Lang leve de Taliban, riepen ze. Ze vroegen ook waarom we weg gingen. Wij hebben nu gewonnen, zeiden ze, het wordt nu beter.”

Nederlandse vlag

Om bij het hek van het vliegveld te komen, moest Abdul met twee kinderen door stromend water heen, vertelt hij. “Aan de andere kant van dat water was een net van ijzer. Daar stond een Britse soldaat, die wilde me niet doorlaten. Toen zag ik een soldaat met een Nederlandse vlag. Ik ben Abdul Hayat, riep ik, ik sta op de lijst! Ik liet hem mijn papieren zien en mocht naar binnen. Daarna zijn ook mijn vrouw en andere kinderen gekomen.”

De familie kreeg voedsel en water. “De Nederlandse mensen hebben zo goed voor ons gezorgd. Een dokter heeft naar onze baby gekeken, die was helemaal duizelig. Al snel konden we met een vlucht mee. Bij de tussenlanding in Georgië kregen we weer eten en drinken, en toen konden we ook even rusten.”

Vanmiddag arriveerde het gezin in Nederland, en inmiddels zijn ze bij hun opvanglocatie. Waar dat precies is, weet Abdul dus niet. Mogelijk in Zeist, waar vanochtend een opvanglocatie geopend werd, omdat de kazerne in Groningen waar de eerste groep werd opgevangen, vol zit.

Michael Ruperti, de advocaat die Abdul geholpen heeft bij zijn evacuatie, zegt nog druk bezig te zijn om ook de andere negen bewakers die hij vertegenwoordigt en hun gezinnen verder te helpen. Zij zijn grotendeels nog in Afghanistan.