Afgelopen 24 uur 160 nieuwe besmettingen in Amsterdam

Beeld ANP

De laatste keer dat het aantal besmettingen op één dag harder steeg, was op 26 april (655). Wel moet worden aangetekend dat er toen veel minder coronatests werden uitgevoerd dan nu het geval is. Een grote stijging van het aantal patiënten in de ziekenhuizen en op de ic’s blijft vooralsnog uit. In de ziekenhuizen werden de afgelopen drie dagen 16 nieuwe patiënten opgenomen.

Het aantal patiënten op de intensive cares daalde van 30 naar 29, zo blijkt uit cijfers van Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE), dat ook patiënten meetelt die kampen met de nasleep van een besmetting, komt uit op 37. Op de verpleegafdelingen liggen nu 79 coronapatiënten. Gisteren waren dit er 88. “Er is sprake van een stabiel beeld,” zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Meer dan de helft van de coronapatiënten in de ziekenhuizen komt uit de regio’s Amsterdam en Rotterdam.

De toename van het aantal coronapatiënten vond met name plaats in Amsterdam-Amstelland (160) en Rotterdam-Rijnmond (119). Het aantal positief geteste patiënten per 100.000 inwoners per dag ligt rond Amsterdam op 14,9 en rond Rotterdam op 9. In andere delen van het land ligt dit getal (soms vele malen) lager. In Friesland en Zuid-Limburg werd in 24 uur bijvoorbeeld niemand positief getest op corona. Haaglanden en West-Brabant zijn naast Amsterdam en Rotterdam de andere zorgenkindjes.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoeveel anderen een coronapatiënt gemiddeld besmet, blijft met 1,2 boven de 1. Dat bevestigt dat het virus zich verder over het land verspreidt. Vorige week raakten er in Nederland 2588 mensen besmet met covid-19, bleek maandag, een verdubbeling ten opzichte van een week eerder. Het RIVM schat dat er op dit moment bijna 16,5 duizend besmettelijke mensen in ons land rondlopen.

De stijgende trend van het aantal coronagevallen in ons land is al een paar weken aan de gang. Het kabinet maakt zich zorgen over de toename. Daarom geven premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vanavond voor het eerst sinds lange tijd weer een persconferentie.

Vermanend toespreken

Het is de verwachting dat zij de bevolking, die het steeds minder nauw lijkt te nemen met de coronaregels, vermanend zullen toespreken. Ook wordt er mogelijk een aantal maatregelen afgekondigd, mogelijk op regionale schaal. De introductieweek voor eerstejaarsstudenten zal in tegenstelling tot eerdere berichten toch doorgaan.

Volgende week woensdag is er in de Tweede Kamer een groot debat over de coronacrisis. Rutte en De Jonge zullen daarbij aanwezig zijn.

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam opende deze week veel eerder dan verwacht alweer twee corona-afdelingen. “Volg de coronaregels, zodat we écht tijd krijgen voor de tweede golf komt én even op adem kunnen komen,” zei Joke Boonstra, lid van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC tegenover deze site.