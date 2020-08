Afgelopen 24 uur 147 nieuwe besmettingen in Amsterdam

Beeld ANP

Dinsdag telde Amsterdam een record met 149 positieve tests. Woensdag werden er 67 nieuwe coronagevallen bekend. De laatste keer dat het aantal besmettingen landelijk harder steeg, was op 26 april (655). Wel moet worden aangetekend dat er toen veel minder tests werden uitgevoerd dan nu het geval is.

Persconferentie

De stijgende trend van het aantal coronagevallen in ons land is al een paar weken aan de gang. Het kabinet maakt zich zorgen over de toename. Daarom geven premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vanavond voor het eerst sinds lange tijd weer een persconferentie. Het is de verwachting dat zij de bevolking, die het steeds minder nauw lijkt te nemen met de coronaregels, vermanend zullen toespreken. Ook wordt er mogelijk een aantal maatregelen afgekondigd, zoals het afgelasten van de introductieweek voor studenten.

Later op donderdagmiddag zal bekend worden wat de stijging van het aantal besmettingen betekent voor de situatie in de ziekenhuizen. Daar is de situatie vooralsnog een stuk minder alarmerend dan dit voorjaar, toen de ic’s in hoog tempo volstroomden en er uiteindelijk meer dan 1400 bedden gevuld waren.

Toch opende Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam veel eerder dan verwacht alweer twee corona-afdelingen. “Volg de coronaregels, zodat we écht tijd krijgen voor de tweede golf komt én even op adem kunnen komen,” zei Joke Boonstra, lid van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC tegenover deze site.