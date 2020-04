Advocatenduo Anker en Anker, dat onder meer Robert M. verdedigde, stopt ermee

Hans (L) en Wim Anker. Beeld ANP XTRA

Dat laten de twee weten aan Omroep Fryslan. Waarom de broers Wim en Hans stoppen is niet helemaal duidelijk, behalve dat ze dit jaar 67 jaar zijn geworden. Beiden werden landelijk bekend als strafrechtadvocaten. Sinds 1991 hebben ze een advocatenkantoor in Leeuwarden. Het kantoor is gevestigd in het geboortehuis van Saskia Uylenburgh, de vrouw van Rembrandt van Rijn.

De gebroeders Anker verdedigden onder anderen de moordenaar van Gerrit-Jan Heijn, Ferdi E. Wim Anker is bekend van zijn verdediging van Robert M., de tot 19 jaar cel en tbs veroordeelde zedendelinquent in de grote Amsterdamse zedenzaak uit 2010. M. misbruikte tientallen kinderen, waarvan velen nog baby’s, tijdens zijn werk bij kinderopvang ’t Hofnarretje.