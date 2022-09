Advocaten Youssef Taghi leggen verdediging neer

De twee advocaten van Youssef T., Yassine Bouchikhi en Haroon Raza (r). Beeld ANP

Youssef Taghi werd eind 2020 als advocaat mediazaken aangesteld voor Ridouan Taghi. In die hoedanigheid bezocht hij Ridouan Taghi vele tientallen keren. Soms meerdere keren op een dag.

Op 8 oktober vorig jaar werd Youssef Taghi aangehouden op verdenking van het stelselmatig doorgeven van informatie aan getrouwen van Ridouan Taghi.

Volgens het Openbaar Ministerie gingen de berichten over ‘het voortzetten van criminele handelingen’. Ook bestond er een mogelijk acute dreiging dat zwaar geweld toegepast zou worden met levensgevaar voor anderen.

Verder wordt Youssef Taghi verdacht van ‘betrokkenheid bij harddrugshandel op grote schaal, witwassen en van deelneming aan een criminele organisatie die gericht is op het plegen van strafbare feiten’.

Neergelegd

Youssef Taghi werd bijgestaan door advocaten Haroon Raza en Yassine Bouchikhi. Beiden hebben Het Parool laten weten dat ze inderdaad de verdediging van hun cliënt hebben neergelegd. Over de reden waarom doen beiden geen uitspraken.

De neven communiceerden in de spreekkamer van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught door elkaar notities te laten zien, op een notitieblok en een iPad, en door te spreken, en soms te fluisteren. In dat laatste geval ging het volgens het Openbaar Ministerie kennelijk om misdrijven.