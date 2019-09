Advocaten willen begin 2020 twee weken staken

Het symbool van rechtvaardigheid, Vrouwe Justitia. Beeld ANP XTRA

Wanneer iemand wordt aangehouden wordt in eerste instantie een piketadvocaat opgeroepen, strafrechtadvocaten die de arrestant betaald door de Staat bijstaan. De advocaten willen zich voor die weken als verhinderd opgeven, waardoor ze niet kunnen worden opgeroepen. De actie wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging van Advocaten (NOvA) en twee verenigingen van strafrechtadvocaten.

De NOvA stapte vorige week in navolging van de vereniging van sociaal advocaten uit het overleg met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) over zijn plannen met de sociale advocatuur. Aanleiding was dat het kabinet - ondanks alle protesten - komend jaar geen extra geld uittrekt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand.

127 miljoen extra

De advocaten zeggen dat 127 miljoen euro extra nodig is om tot redelijke vergoedingen te komen. De sociaal advocaten zouden nu voor twintig uur werk slechts acht uur betaald krijgen.

“Het tekent hoe erg het is geworden dat we deze stap moeten zetten,” zegt voorzitter Jeroen Soeteman van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. “We krijgen heel veel steun van andere partijen in het rechtssysteem, alleen de minister laat ons verder zinken.”