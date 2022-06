Advocaten verdachten moord Peter R. de Vries: ‘Ze wisten niet wie hij was’

Kelly de Vries, Amanda en Royce de Vries in de zittingszaal. Beeld ANP

Advocaten Ronald van der Horst en Anique Slijters van Delano G., die ervan wordt verdacht De Vries te hebben neergeschoten, willen dat de rechtbank het OM niet ontvankelijk verklaart en de hele strafzaak van tafel veegt. Doordat vrijwel het gehele strafdossier is geanonimiseerd, zijn veel belangrijke onderzoeksresultaten volgens hen niet te controleren. Dat is in strijd met het recht op een eerlijk proces.

Van der Horst wees erop dat juist Peter R. de Vries streed tegen onterechte veroordelingen na oneerlijke processen. Nu heeft de rechtbank de verzoeken tot het verhoren van al die anonieme getuigen, politiemensen en deskundigen afgewezen. “Als uw rechtbank op grond van het nu voorliggende, niet controleerbare strafdossier tot een veroordeling komt, is sprake van een flagrante schending van het recht op een eerlijk proces.”

‘Nooit levenslang’

Zou de rechtbank de zaak ‘onverhoopt’ toch inhoudelijk beoordelen, dan moet die in acht nemen dat Delano G. de moord op De Vries niet heeft voorbereid. Ook wist hij, anders dan de officieren van justitie hebben beweerd, niet wie De Vries was. Hem moesten door de nog onbekende aanjager van de moord op het laatste moment nog foto’s van De Vries worden gestuurd. De Vries’ programma was al lang niet meer op televisie en de programma’s waarin hij optrad, zijn niet per se programma’s die iemand als Delano G. kijkt.

De advocaten van beide verdachten benadrukten dat in Nederland ‘nooit levenslang wordt opgelegd voor een enkele moord’.

Delano G. is volgens zijn advocaat Anique Slijters een adolescent ‘met benedengemiddelde intelligentie’. Een ‘kinderlijke verdachte’, die naar eigen zeggen ‘op een mongolenschool zat’. Ze schetst hem als ‘een klassieke adhd’er die de hele dag stuitert’. “Hij is impulsief, chaotisch, heeft beperkte capaciteiten en is altijd op zoek naar aandacht.”

Hij werd zonder voorbereiding op pad gestuurd met een gammel wapen en zonder een serieuze kans weg te komen.

Geen voorverkenningen

Advocaten Ayse Çimen en Alexander Admiraal van Kamil E. vroegen voor hun cliënt vrijspraak bij gebrek aan bewijs voor het feit dat hij geweten zou hebben wat de bedoeling was toen hij de gestolen Renault Kadjar van Rotterdam naar Amsterdam chauffeerde. Hij heeft geen uitvoerige voorverkenningen gedaan om de gangen van De Vries rond uitzendingen van RTL Boulevard in kaart te brengen, zoals justitie stelt. Hij kwam in de weken voor de aanslag wel in Amsterdam, ook in de Leidsebuurt, maar dat was als ‘fervente gokker’.

De veelbesproken Google Pixel-telefoon die in de gestolen Renault Kadjar lag, waarin Kamil E. en Delano G. 45 minuten na het neerschieten van De Vries zijn aangehouden, zat vol ijzingwekkend berichtenverkeer over de moord – van de voorbereiding tot de nasleep. Kamil E. zegt dat toestel nooit te hebben aangeraakt.

“Alle Poolse berichten zijn niet door hem, maar door een ander verstuurd vanaf de Google Pixel-telefoon. Door een Pools sprekend persoon, die van de hoed en de rand wist,” zei Çimen. Justitie ‘kan de ogen niet sluiten’ voor die derde Pool, vindt ze. Ze had tal van elementen uit het dossier opgediept, die volgens haar aannemelijk maken dat er inderdaad een derde, Poolse, inzittende in de vluchtauto zat.

Alexander Admiraal haalde een reeks vonnissen aan waarin rechtbanken afzagen van levenslange straffen in eveneens schokkende moordzaken, soms óók over moorden midden op de dag, midden in de stad.

Tot teleurstelling van de advocaten veegden de officieren van justitie al hun pleidooien van tafel. Nu is het woord aan de rechtbank, die op 14 juli om 10 uur uitspraak zal doen.

