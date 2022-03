Advocaten van Mohamed Razzouki, verdachte in Marengo-proces, staken de actieve verdediging

Advocaten Christian Flokstra (links) en Nico Meijering komen aan bij de rechtbank in Osdorp. Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP

Nico Meijering gooide dinsdagochtend in de Bunker, de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, de knuppel in het hoenderhok. Hij hield de rechtbank voor dat hij ‘een van de moeilijkste beslissingen uit zijn loopbaan als advocaat’ moest nemen.

“We hebben ieder geloof in een eerlijke rechtsgang verloren. We gaan helemaal niks meer vragen. Ook niet aan de kroongetuige. We kunnen onder de huidige omstandigheden de zin er niet meer van inzien.” Concreet betekent dit dat Meijering en zijn collega Christian Flokstra het proces links laten liggen. Ze blijven Razzouki wel bijstaan als advocaat en zullen wel pleiten, zodra de pleidooien van de advocaten beginnen.

Partner van kroongetuige

Concrete aanleiding voor deze beslissing is een besluit van de Amsterdamse rechtbank, afgelopen week, om de partner van kroongetuige Nabil B. niet te verhoren (in een al gepland verhoor) over berichten die zij heeft gewisseld met de kroongetuige.

Uit die berichten zou kunnen worden opgemaakt dat zij wist dat Nabil B. in maart 2018 gepresenteerd zou worden als kroongetuige. “Heeft Nabil nou gesmeekt de deal tegen te houden? Dat is belangrijk, want als het niet zo is, dan past het in een patroon van leugens. En als het wel zo is, dan heeft het Openbaar Ministerie (OM) wat uit te leggen. Maar het OM hult zich in stilzwijgen.”

De rechtbank besloot dus dat de partner van de kroongetuige hierover niet bevraagd mag worden. “We begrijpen het niet. De verdediging is de afgelopen maanden gesmoord, met afwijzende beslissingen,” zei Meijering. Hij refereerde aan eerdere incidenten rondom het proces, waaronder het proces-verbaal waaruit zou blijken dat een aantal advocaten informatie zou hebben gelekt aan de organisatie van Ridouan Taghi.

“Het werd op de zitting nog eens dunnetjes overgedaan. De nekslag werd toegebracht.” Later werden alle betrokken advocaten door de toezichthouder van de advocatuur van alle blaam gezuiverd. Meijering noemde ook de ‘Dubai-observatie’, een operatie die het AD onthulde.

Gevolgd

In de jacht op Taghi werden Meijering en zijn toenmalige collega Leon van Kleef heimelijk gevolgd vanaf luchthaven Schiphol tot in Dubai. Dit gebeurde nadat de geheime dienst van de politie een tip had gekregen dat Meijering in Dubai Taghi zou ontmoeten, die toen nog voortvluchtig was. Volgens Meijering en Flokstra heeft de rechtbank zich totaal niet geïnteresseerd voor deze zaken.

Een ander groot probleem vormt de houding van de EBI in Vught, waar Mohamed Razzouki gedetineerd is. Sinds de aanhouding van advocaat Youssef Taghi, die als doorgeefluik zou hebben gefungeerd, mogen advocaten geen laptop meer meenemen. Na lang soebatten kwam er een compromis: advocaten mogen hun dossiers meenemen op een beveiligde usb-stick, om die dan in te laden op een laptop van de EBI. Maar in de praktijk blijkt dit niet te werken. Voor de advocaten reden om voorlopig te stoppen. “U kent onze situatie, we zijn er klaar mee dat we onze zittingen onvoorbereid in moeten gaan. De mate van het eerlijke proces is tot onder het nulpunt gedaald.”

Het OM stelde de stap van de advocaten ‘bijzonder’ te vinden. “Naar onze mening heeft iedere verdachte en advocaat de ruimte gekregen om vragen te stellen en onderzoekswensen in te dienen. Dit doet geen recht aan hoe het Marengo-proces is gevoerd.” Een van de rechters toonde zich teleurgesteld over het besluit. “Het is een ernstige beslissing, en ik zie daar ook de zwaarheid van in. Ik betreur het echt. Het lijkt erop dat dit een definitief standpunt is. Wij moeten ons beraden hoe dit verder moet.”