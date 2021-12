Advocaten over Borsato: ‘Moet aangifte doen, zonder kan OM geen stappen ondernemen’

Marco Borsato. Beeld ANP Kippa

Dat laat een woordvoerder van het OM weten. Donderdag kwam een verklaring naar buiten waarin staat dat advocatenkantoor Knoops’ Advocaten justitie heeft benaderd naar aanleiding van de mediastorm die de afgelopen weken is ontstaan. Het was de eerste keer dat Borsato, via zijn advocaten, reageerde op de geruchten van mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

‘Normaal ga je naar politie’

Het is niet een standaard verzoek, zegt de woordvoerder van het OM. “Als je het ergens niet mee eens bent, dan ga je normaal gesproken naar de politie en doe je melding of aangifte. Je kunt wel gelijk naar het OM stappen, maar dat is geen gebruikelijke route.” Of het OM het verzoek inwilligt, is nog niet bekend. “Dat verzoek kregen wij gisteravond om 19.00 uur gestuurd. Dus dat moeten we nog beoordelen.”

Zonder een daadwerkelijke aangifte loopt Borsato het risico dat de online verdachtmakingen en insinuaties gewoon door zullen gaan, vertelt strafrechtadvocaat Michael Ruperti. “Hij moet gewoon aangifte doen. Dat mis ik een beetje in dit verhaal. Het zijn hele ernstige feiten waarvan hij beschuldigd wordt, die zijn goede eer en reputatie beschadigen. Zonder een aangifte als benadeelde kan het OM niet overgaan tot concrete stappen.”

Twijfels bij advocaat

Collega-raadsman Johan Mühren verwacht dat het nooit tot een daadwerkelijk onderzoek zal komen. “Het is strafrechtelijk gezien nogal een stap om een roddelprogramma voor smaad te vervolgen. Ik heb grote twijfels of het OM dat gaat doen. Het lastige bij dit soort programma’s is dat ze bepaalde informatie gewoon mogen delen en verspreiden. De journalistieke vrijheid prevaleert in dit geval boven het belang van Marco Borsato,” vermoedt Mühren.

Het Openbaar Ministerie is in dit geval niet eens nodig. Borsato maakt meer kans op eerherstel als hij het buiten het OM om probeert, denkt Mühren. “Hij kan de verspreiders beter in een civiele zaak aanklagen en een schadevergoeding voor de geleden schade eisen.”

De advocaat van Borsato zegt dat specifiek voor deze weg is gekozen. “Het onderzoek dat we hebben aangevraagd naar de bron biedt ons in processueel opzicht voordelen. Maar dat maken we nu niet bekend.”

Advocaat Geert-Jan Knoops. Beeld ANP