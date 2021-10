Advocaten: onmogelijk gedupeerden toeslagenaffaire goed bij te staan

Het kort geding van de slachtoffers van de toeslagenaffaire tegen de staat. Beeld ANP

Voordat advocaten het dossier van hun cliënt kunnen inzien, is er een wachttijd die inmiddels is opgelopen naar 24 maanden, zo staat in de brief. Daarbij worden delen niet volledig of deels gecensureerd aangeleverd. Om cliënten bij te staan, moeten de advocaten volledige toegang hebben tot de dossiers, zo schrijven zij.

Verder willen de advocaten dat er een team bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHG) van de Belastingdienst komt dat hen bij vragen direct te woord staat. “Normaal is er een nummer waar wij als professionals terechtkunnen en dan word je gelijk geholpen. Nu moeten wij de gewone servicelijn bellen. Die mensen kunnen de gedupeerden zelf al niet helpen,” zegt initiatiefneemster van de brandbrief advocaat Khadija Bozia.

De mensen in dat gewenste team moeten de bevoegdheid hebben binnen 24 uur een dossier in te zien en te kunnen ‘escaleren’, zodat er snel gehandeld kan worden. “Bijvoorbeeld bij een dreiging van uithuisplaatsing van een kind,” aldus Bozia.

Schade-experts

Verder moet het kabinet budget vrijmaken om hulp van schade-experts in te roepen. Voor de advocaten die de gedupeerden bijstaan is het ‘nattevingerwerk’ om de hoogte van het ‘immateriële schadebedrag’ te bepalen, omdat zij daar niet bekwaam in zijn. “Bijvoorbeeld de hoogte van psychische schade: door een echtscheiding, discriminatie, ontslag, door op een zwarte lijst te komen, getreiterd te zijn door de Belastingdienst. Hoe koppel je daar een geldbedrag aan vast?” vraagt Bozia zich namens haar collega’s af. Daarvoor is de hulp van ervaren schade-experts nodig, geld daarvoor moet komen vanuit de overheid, zo vinden de advocaten.