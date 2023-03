Advocaten Nabil B. na onderzoeksrapport over liquidaties: ‘Volstrekte incompetentie’ bij OM

Advocaten Onno de Jong en Peter Schouten. Beeld ANP

Dat stelden advocaten Onno de Jong en Peter Schouten woensdagmiddag tijdens een persconferentie naar aanleiding van het OVV-rapport dat ‘s ochtends uit was gekomen over de beveiliging van advocaat Derk Wiersum, Peter R. de Vries en Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B.

Namen en rugnummers wilden de advocaten niet geven. Op de vraag of ze hiermee doelden op de hoofdofficier van justitie van Midden-Nederland, die verantwoordelijk was voor het stelsel Bewaken en Beveiligen, antwoordde advocaat Onno de Jong: “Daar zou je aan kunnen denken.”

Arrogantie

De twee advocaten spraken van ‘arrogantie’ bij het OM, dat volgens hen in de waan verkeerde ‘de wetenschap in pacht te hebben’ en zich schuldig had gemaakt aan een ‘grove veronachtzaming van verantwoordelijken’. Ook werd gesproken over een ‘laissez-fairementaliteit’, ‘afdekcultuur’ en ‘volstrekte incompetentie’.

De presentatie van het OVV -rapport kan volgens de raadsmannen niet zonder gevolgen blijven. Niet om mensen te bestraffen, maar omdat er anders niks verandert. “Het is natuurlijk onmogelijk om het stelsel Bewaken en Beveiligen, en de kwaliteit van het werk van het OM, te verbeteren als het uitgevoerd blijft worden door mensen die niet professioneel genoeg zijn om het goed te doen,” aldus Peter Schouten.

In hun kritiek richtten de twee advocaten zich niet alleen tot het OM. Ook bij de politie zou gekeken moeten worden naar de verantwoordelijken voor de bescherming van kroongetuigen.

Consequenties

“Ik heb nog geen enkele zinvolle reactie op rapport gelezen,” aldus Onno de Jong, die pleitte voor verandering van mindset binnen het opsporingsapparaat. “Er moet een cultuur ontstaan waarin je ook de consequenties moet dragen als je het verkloot.”

Op de vraag of het OVV-rapport ook politieke consequenties moet krijgen reageerden de twee raadslieden afwijzend. “Het is allemaal gebeurd voordat minister Yesilgöz minister werd,” aldus Peter Schouten. “Ze is nu daadwerkelijk bezig met het verbeteren van het kroongetuige-stelsel. Zij heeft deze problemen niet veroorzaakt.”