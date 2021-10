Advocaten mogen geen laptops meer de EBI binnen brengen vanwege veiligheid

Een beveiligde auto verlaat de Extra Beveiligde Inrichting (EBI). Beeld ANP / ANP

Volgens de directie is deze beslissing genomen in het kader van de veiligheid. Advocaten mogen in principe gegevensdragers, waarop bijvoorbeeld dossierstukken staan, mee de gevangenis in nemen om de voortgang van een strafzaak te bespreken met hun cliënt. Hoewel dit beleid niet geldt voor de EBI, stond de directie dat wel toe. Daar is sinds vorige week een eind aan gekomen. ‘Voortzetting van deze werkwijze is op dit moment niet verantwoord c.q. verdraagt zich niet met de veiligheid van de EBI’, schrijft de directie van de PI Vught. ‘Vanaf heden is het dan ook niet toegestaan om digitale gegevensdragers in te voeren.’

De directie schrijft dat de maatregelen geen effect hebben op de bezoekregeling die er geldt voor advocaten in de EBI. Ook mogen gedetineerden speciale laptops die door het Openbaar Ministerie zijn verstrekt in het kader van hun strafzaak vooralsnog gewoon houden.

Aanhouding Youssef Taghi

Deze beslissing kan niet los worden gezien van de recente aanhouding van Youssef Taghi, een volle neef van Ridouan Taghi die ook optrad als zijn advocaat. Hij werd begin oktober aangehouden in de EBI terwijl hij Ridouan Taghi bezocht. Hij wordt er van verdacht een soort boodschappenjongen te zijn geweest, die berichten van Taghi doorstuurde naar zijn organisatie buiten. De officiële verdenking luidt deelname aan een criminele organisatie. Het OM bracht eerder naar buiten dat de twee Taghi’s onder meer plannen voor een gewapende uitbraak vanuit de EBI bespraken.

Naar aanleiding van de aanhouding van Youssef Taghi liet minister Dekker van Rechtsbescherming al weten te denken aan strengere regels voor advocaten. “Iedereen heeft recht op een advocaat en vertrouwelijke communicatie. Wellicht moeten we voor een specifieke groep zware gevallen kijken of er andere regels nodig zijn. Je hebt nu recht op een onbeperkt aantal advocaten, dat geldt ook voor Taghi. Maar als waarborgen worden misbruikt, moeten we echt kijken of aanpassing van regelgeving nodig is.”

‘Werk niet goed doen’

Jeroen Soeteman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten is not amused dat hij via de media deze beslissing moet vernemen. “We kunnen ons werk op deze manier niet goed doen. Het vrije verkeer tussen advocaat en cliënt is belangrijk, en daar hoort ook bij dat we dingen uit het dossier kunnen bespreken of kunnen laten zien. Dat kan nu digitaal, maar dit betekent dat we weer ordners, soms tientallen, moeten meenemen. Dit zijn draconische maatregelen op basis van één mogelijk incident. In de EBI is geen fysiek contact mogelijk, dus het is ook niet zo dat die laptop mee gesmokkeld kan worden.”

Soeteman zegt zich zorgen te maken over de maatregel. “Het is erg jammer dat hierover geen overleg met ons is geweest. Hier gaan we zeker iets tegenin brengen.”