Advocaat: ‘Zaak tegen Jos Brech moet opnieuw door fouten in beëdiging raadsheren’

Advocaat Gerald Roethof in november vorig jaar bij de rechtbank van Den Bosch voorafgaand aan het requisitoir tijdens het hoger beroep van Jos B. Beeld ANP

Afgelopen januari oordeelde het hof in Den Bosch dat Brech de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998 heeft gedood, misbruikt en ontvoerd. Brech ontkent dit en besloot destijds in cassatie te gaan tegen een veroordeling tot zestien jaar cel. De Hoge Raad moet zich nu buigen over de vraag of de procedure juist is verlopen.

Roethof zegt op basis van ‘een bron’ te weten dat raadsheren die betrokken waren bij de veroordeling van Brech niet op de juiste manier beëdigd zijn. Hij vindt dat de zaak opnieuw gedaan moet worden en dat ‘door bevoegde rechters een oordeel moet worden geveld’.

Verkeerde tekst

Dinsdag meldde het gerechtshof in Den Bosch dat in het verleden bij dertig raadsheren de verkeerde tekst is gebruikt bij de beëdiging en dat dit mogelijk gevolgen kan hebben voor zaken waarin bij de Hoge Raad cassatie is ingesteld. Zij waren betrokken bij 1100 zaken, die mogelijk opnieuw moeten worden bekeken.

Een woordvoerder van het gerechtshof zegt donderdag dat partijen die het aangaat zo spoedig mogelijk persoonlijk op de hoogte worden gesteld. Dat gebeurt nu al en het is de bedoeling dat eind volgende week iedereen een brief heeft ontvangen over de situatie en welke mogelijke gevolgen dat kan hebben.

De woordvoerder zei dat het aan de Hoge Raad is om te bepalen wat die gevolgen zijn. Eerder donderdag liet de Hoge Raad weten dit uit te zoeken en daar halverwege september meer over te kunnen zeggen. Volgens de woordvoerder van het gerechtshof kan op dit moment niets inhoudelijks gezegd worden over individuele zaken, zoals die tegen Jos Brech.

‘Hele kleine vormfout’

Royce de Vries, woordvoerder van de familie Verstappen, zegt in een reactie niet te verwachten dat deze ‘hele kleine vormfout’ veel gevolgen heeft in de zaak tegen Jos Brech “Hij is niet in zijn verdediging geschaad.”

Dinsdag bood Gerard Tangenberg, de president van het gerechtshof in Den Bosch, zijn excuses aan aan ‘alle betrokkenen’ omdat er ‘tijdelijk onzekerheid kan ontstaan over de geldigheid’ van uitspraken.