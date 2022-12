Advocaat van Mildred van D.: ‘Bescherm ambtenaren tegen verleiding van corruptie’

Volgens het OM zou Van D. de valse paspoorten hebben uitgegeven in opdracht van Faysal N. Per paspoort ontving Van D. 1000 euro. Beeld Sjoukje Bierma

Mildred van D. werkte in de periode van 2009 tot 2014 op het stadsdeelkantoor Leidschenveen-Ypenburg van de gemeente Den Haag. Op dat moment kampte ze met grote financiële problemen. Nadat ze via via zou zijn benaderd ging ze om: ze kloonde zeker negentien paspoorten voor de toenmalige top van de Nederlandse onderwereld. Daarvoor plaatste zij de foto van een crimineel op het paspoort van een bestaand persoon. Onder meer Ridouan Taghi werd op die manier aan een valselijk opgemaakt reisdocument geholpen. Per paspoort ontving Van D. 1000 euro. Toen in 2016 een paspoort met een valse naam werd gevonden bij een crimineel in Ierland, werd aan de bel getrokken. Desondanks kon Van D. gewoon bij de gemeente blijven werken.

Gezien haar persoonlijke omstandigheden en het feit dat Van D. geen strafblad had, eiste het Openbaar Ministerie (OM) een milde strafeis. De officier vroeg om een voorwaardelijke gevangenisstraf, een werkstraf van 240 uur en een geldboete van 19.000 euro. Ook werd een beroepsverbod van vier jaar geëist.

Bescherming

Max den Blanken, de advocaat van Mildred van D., kon zich vinden in die eis. “Ambtenaren in de frontlinie help je niet door te dreigen met zware straffen. Je helpt ze door ze in bescherming te nemen tegen de verleidingen van corruptie,” aldus de raadsman. Net als het OM al eerder deed tijdens het requisitoir, refereerde de raadsman aan het feit dat Van D. jarenlang haar gang had kunnen gaan doordat het verplichte controlebeleid rondom paspoortuitgifte niet werd nageleefd. Dit was het gevolg van chronische achterstanden en personeelstekort op het stadsdeelkantoor.

De zaak Van D. staat niet op zichzelf. Ook in andere gemeenten werden paspoorten valselijk opgemaakt. “De strijd tegen de georganiseerde misdaad is niet te winnen wanneer er structureel onvoldoende budget is elementaire controlemechanismen in acht te nemen,” aldus Den Blanken. “Wie dat niet ondertekent is grenzeloos naïef en kan nog vele corruptiezaken tegemoet zien,” .

Faysal N.

Volgens het OM zou Van D. de valse paspoorten hebben uitgegeven in opdracht van Faysal N. Hij is de jongere broer van Mohamed ‘Nibit’ Nyabi, die sinds dit voorjaar op de Nationale Opsporingslijst staat vanwege grootschalige internationale drugshandel en de betrokkenheid bij een ontvoering in Duitsland. Ook Faysal N. is verdacht in die zaak. Tegen hem eiste het OM een gevangenisstraf van twee jaar.

Volgens Christian Flokstra, de advocaat van Faysal N., is er geen bewijs dat zijn cliënt de opdrachtgever was van Mildred van D. Hij vroeg om vrijspraak. De rechtbank doet op 22 december uitspraak in de zaak.