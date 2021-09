‘Advocaat van Jos Brech wil boek over zaak-Nicky Verstappen tegenhouden’

Advocaat Gerald Roethof. Beeld ANP

Dat meldt De Limburger. Het gaat om een onderzoek van onder anderen hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen. De resultaten zouden zaterdag in boekvorm worden uitgegeven. De verkoop van het boek is met minimaal een week uitgesteld in afwachting van het kort geding dat begin komende week moet dienen.

Strafdossier

Brechs advocaat Roethof gaf de wetenschappers zelf inzage in het strafdossier op voorwaarde dat er alleen met zijn toestemming over gepubliceerd mocht worden. Roethof heeft de tekst wel ter inzage gekregen. Hij stelde wijzigingen voor, maar die wilde Van Koppen volgens zijn advocate Jacqueline Schaap niet allemaal doorvoeren.

Volgens Schaap was volgens het contract toestemming niet nodig als de onderzoeksresultaten negatief uitvallen voor Brech. “Ik heb het boek zelf niet gelezen, maar ik begrijp van Van Koppen dat het niet negatief uitpakt voor Roethofs cliënt,” legt Schaap uit. Om die reden is het boek inmiddels al zonder toestemming van Roethof gedrukt.

Brech werd vorig jaar november veroordeeld tot 12,5 jaar cel wegens het misbruiken met dodelijke afloop van Nicky Verstappen in 1998. Ook wordt het bezit van kinderporno hem aangerekend. De rechter houdt hem volledig verantwoordelijk voor wat er met Nicky is gebeurd. De toen 11-jarige verdween in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide en werd daar later dood gevonden. De rechter gelooft net als het Openbaar Ministerie dat Brech Nicky misbruikte én dat hij tijdens dat misbruik is overleden.