Advocaat Taghi over afgewezen wrakingsverzoek: ‘Dit is rechtsweigering’

Advocaat Inez Weski. Beeld ANP

Weski wraakte dinsdagmiddag, samen met een aantal andere advocaten, de rechtbank. Dit gebeurde nadat de rechtbank volgens haar de schijn van partijdigheid had gewekt door haar niet de kans te geven in het openbaar een powerpointpresentatie te geven over berichten die kroongetuige Nabil B. met een geheime smartphone vanuit zijn cel had verstuurd aan zijn familie.

Het bleef lang onduidelijk wanneer de wrakingskamer zitting zou houden. “We vroegen ons hier op kantoor de hele dag af ‘wanneer zou het nou zijn’,” vertelt Weski. “En ineens kregen we een bericht dat de wrakingskamer, zonder ons te horen, het verzoek ongegrond heeft verklaard. En dat gebeurt dus allemaal zonder dat wij onze kant van het wrakingsverzoek überhaupt hebben kunnen beargumenteren.”

‘Onbegrijpelijk’

De raadsvrouw van Taghi noemt de gang van zaken ‘een klap in het gezicht’. “Het is onbegrijpelijk, en in strijd met de wet. We worden als verdediging op de stoep gezet. Dit is gewoon rechtsweigering.”

Welke vervolgstappen Weski nu gaat nemen, weet ze nog niet. “Moet ik nu de wrakingskamer gaan wraken? Ik weet het niet. Hoe denken ze dat dit kan? De wet zegt dat een wraking alleen op dergelijke wijze kan worden afgewezen indien er sprake is van een patroon van misbruik van wraking. En dan moet dit ook tijdens een eerdere wraking zijn aangezegd. Dat is allemaal niet gebeurd.”

Weski ziet dat het Marengoproces chaotisch verloopt. Deze nieuwe episode draagt niet bij aan een normalisering van de verhoudingen, zegt ze. “Kennelijk zijn wij (de advocaten, red.) mensen die genegeerd kunnen worden.”