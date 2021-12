Advocaat Oscar Hammerstein van tableau geschrapt

Oscar Hammerstein. Beeld ANP / ANP

In totaal lagen er drie klachten bij de Raad van Discipline tegen Hammerstein. Die werden ingediend door advocaat Khalid Kasem (inmiddels presentator van De Vooravond), wijlen Peter R. de Vries en kroongetuige Nabil B. in het Margengoproces. Volgens de tuchtcommissie heeft de advocaat ‘meerdere malen een van de belangrijkste kernwaarden van de advocatuur, de geheimhoudingsplicht, geschonden’. Hammerstein die zich al begin dit jaar vanwege zijn aangekondigde pensioen liet uitschrijven, doet daar volgens de Raad van Discipline niet aan af. Door de sanctie kan Hammerstein niet terugkeren als advocaat als hij dat zou willen.

De klachten tegen Hammerstein volgden na een interview in juli 2020 in het Algemeen Dagblad. In dat interview stelde hij toen nog als anonieme advocaat van kroongetuige Nabil B. dat de samenwerking met B. eerder daarvoor gestopt was door Peter R. de Vries. Ook deed hij uitspraken over Kasem die toen net in verband werd gebracht informatie door te hebben gespeeld aan de organisatie van Ridouan Taghi. Daarnaast zei Hammerstein dat hij van het Openbaar Ministerie (OM) had begrepen dat die niet blij waren met de nieuwe rol van De Vries als vertrouwensman van B., omdat hij kantoorgenoot was van Kasem. De Vries en Kasem werkten samen bij advocatenkantoor Kasem en De Vries, waar ook De Vries zijn zoon Royce werkt.

Volgens de Raad van Discipline heeft Hammerstein met die uitspraken ‘onvoldoende rekening gehouden met de gerechtvaardigde belangen van derden en heeft hij zich niet welwillend tegenover een mede-advocaat opgesteld’ Op de zitting van de raad heeft verweerder weinig tot geen blijk gegeven inzicht te hebben in zijn eigen handelen. Integendeel, hij heeft vooral naar anderen gewezen,’ schrijft de Raad.

Tijdens de zitting eind november stelde de advocaat van Kasem dat Hammerstein in het interview geen enkele reden had om over zijn cliënt te beginnen. Ook zou hij ‘een aantal beschuldigingen publiekelijk gemaakt hebben’ waardoor Peter R. de Vries zwart gemaakt werd.

Volgens Peter Schouten, advocaat van de kroongetuige, had Hammerstein met het interview ook ‘herhaaldelijk zijn geheimhoudingsplicht geschonden’. Hierdoor werd de kroongetuige beschadigd. Ook werd Hammerstein verweten dat hij een veelbesproken iPhone van de kroongetuige - via de deken - aan het OM heeft bezorgd. Schouten stelde dat hij deze ook aan de opvolgend advocaat had kunnen geven. Aan het eind van de zitting zei B. dat de breuk met Hammerstein te maken had met meerdere incidenten. Hij noemde Hammerstein een ‘ongeleid projectiel’.

In februari van dit jaar onthulde Hammerstein in Het Parool dat hij de anonieme advocaat van de kroongetuige was en de uitspraken in het AD had gedaan. De procedures die er tegen hem in gang waren gezet bij de deken zorgden ervoor dat hij uit de anonimiteit trad. “Mijn naam zal vallen. Dan kies ik liever míjn moment. Of ik bang ben nu mijn naam algemeen bekend wordt? Nee hoor. Taghi en alle anderen weten al lang dat ik die advocaat was. Als iemand me had willen uitschakelen, had dat al lang en breed gekund of kan het nog,” zei hij toen.