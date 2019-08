Advocaat opgepakte atleet Roelf B.: ‘Er is nog niets bewezen’

Roelf B. (links). Beeld BSR Agency/Imago Images/Beautiful Sports

“We wachten eerst de resultaten van het laboratorium af om te weten om hoeveel verboden middelen het nou werkelijk gaat,” aldus Gergö. “Alles moet eerst nog bewezen worden.”

Stadskanalers Roelf B. (21), een sprinter die deel uitmaakte van het Nederlandse estafetteteam, en zijn vriend Gert-Jan N. (22) zitten sinds anderhalve week vast in Boedapest nadat ze waren opgepakt vanwege drugshandel op het Hongaarse festival Sziget. De politie kwam ze op het spoor omdat het opmerkelijk druk was rond hun tent. In hun tent en later in hun auto werden tientallen kilo’s drugs gevonden.

Op het festival gingen flyers met prijslijsten rond. Het telefoonnummer op de flyer laat op Whatsapp de tekst ‘your best en most reliable supplier’ zien. Goedkoop waren de dealers overigens niet. Op beelden van de Hongaarse politie was te zien hoe vele kilo’s aan xtc-pillen en sporttassen vol met voorgedraaide joints werden gevonden. De verkoopwaarde zou bij elkaar meer dan drie ton zijn.

‘Meer verdachten’

Roelf B. heeft nog geen verklaring afgelegd, zegt Gergö. Volgens de advocaat moet allemaal nog maar bewezen worden dat hij en zijn vriend de grote drugsdealers in deze zaak zijn, zoals de Hongaarse politie laat blijken. Er kunnen nog meer verdachten opduiken in deze zaak, aldus Gergö, die daar verder niet over wil uitweiden. “Realiseert u zich dat wat de politie naar buiten heeft gebracht, allemaal bedoeld is voor de media. Wij wachten eerst de resultaten van het labonderzoek af.”

Roelf B. heeft met zijn advocaat beroep aangetekend tegen verlenging van zijn voorlopige hechtenis. Dat loopt nu. Ondertussen heeft de gevallen topatleet het zwaar in de Hongaarse gevangenis. “Hij heeft nog nooit iets met justitie te maken gehad. Maar hij houdt zich sterk en zijn familie houdt van hem en staat achter hem.”

Volgens Gergö heeft B. geen strafblad. Als alles wordt bewezen, hangt hem een jarenlange celstraf boven het hoofd van minstens acht jaar.