Advocaat misbruikslachtoffers Robert M.: loslaten veiligheidsregel kinderopvang is gevaarlijk

De veiligheidsregel waarbij in de kinderopvang altijd een tweede persoon moet meekijken of -luisteren met een pedagogisch medewerker werd in 2013 ingevoerd. Dat was op dringend advies van een onderzoekscommissie na de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M. Advocaat Richard Korver stond in die zaak de ouders van 64 slachtoffers bij.

De commissie-Gunning gaf destijds in haar eindrapport aan dat een situatie waarin een groep kinderen op kinderdagverblijven lang alleen kan zijn met één volwassene niet langer acceptabel was. Dit leidde tot het invoeren van het zogeheten vierogenprincipe.

Korver noemt het ‘slechte prioritering’ dat, vanwege personeelstekorten in de kinderopvang, deze regel nu wankelt. “Uit onderzoek blijkt dat het risico op misbruik en mishandeling van kinderen stijgt als het toezicht niet op orde is. Dus dit is een onzalig idee. Opvangorganisaties lopen hierdoor een verhoogd risico.”

Oplossing

Mensen die kinderen misbruiken, zoals in de zaak Robert M., hebben volgens de advocaat vaak ‘een ernstige afwijking en ze zullen alles doen om op plekken met kinderen hun slag te slaan’.

De enige oplossing, in tijden van personeelstekorten, is dus volgens Korver minder kinderen aannemen op de opvang. “Want de risico’s zijn anders te groot, de prevalentie bij kindermisbruik is hoog. Als overheid heb je dus een dure plicht om te zorgen dat deze situatie niet kan optreden.”

Gevraagd naar de ouders die Korver in 2013 bijstond, zegt de advocaat: “Geloof me: die ouders kunnen erover meepraten hoe groot de gevolgen zijn van misbruik. We moeten er als maatschappij alles aan doen om dat te voorkomen. Het vierogenprincipe is dan een minimum. Je kunt als medewerker dan nog steeds alleen zijn met een kind, dus het is al een beperkte vorm van sociale controle. Als je dit minimum weghaalt, zak je door het ijs.”