Advocaat: martelcontainers waren om te dreigen, niet om echt te martelen

“Het spul in de loods aan de Wouwse Plantage was niet was bedoeld voor de plaatselijke carnavalsvereniging. Dat staat niet ter discussie.” Zo begon strafpleiter Jan Hein Kuijpers woensdag zijn pleidooi in de zaak die bekend is geworden om het ‘martelcomplex van de onderwereld’.

Het Openbaar Ministerie had eerder twaalf jaar geëist tegen zijn cliënt, hoofdverdachte Roger P., ook wel bekend als ‘Piet Costa’. Hij wordt beschouwd als de opdrachtgever van het bouwen van het martelcomplex.

In de visie van het OM waren de martelcontainers bedoeld om criminele rivalen van Costa op te sluiten en mogelijk te vermoorden. De bouw van het complex zou gestart zijn nadat er binnen de criminele organisatie van P. ruzie was ontstaan over miljoenen coke-euro’s. Dat conflict zou uiteindelijk zijn uitgemond in een ontvoering. Daarna werd, op 10 mei 2020, Ibrahim Azaim doodgeschoten. Hij gold als een soort aangenomen zoon van Roger P.

Angst zaaien

Het beeld dat de containers bedoeld waren om mensen te martelen is volgens Kuijpers onterecht. In zijn pleidooi stelde hij dat de containers bedoeld waren ‘om te dreigen, om angst te zaaien’.

De martelcontainers kwamen aan het licht doordat de politie erin slaagde om Encro, een aanbieder van crypto-telefoons, te hacken. Die hack is volgens Kuijpers onrechtmatig, omdat er informatie is verzameld over personen die op dat moment geen verdachte waren. Hij vindt dat zijn cliënt om die reden moet worden vrijgesproken.

Roger P. geldt als een sleutelspeler in de internationale cocaïnesmokkel. Tegen hem is op 19 januari 17 jaar en 9 maanden gevangenis cel geëist in een andere zaak. Die zaak, 26Sartell geheten, draait om grootschalige cocaïnesmokkel via de haven van Rotterdam. In die zaak zijn ook twee medeverdachten van de martelcontainers vervolgd.

Kuijpers wees erop dat Roger P. in twee afzonderlijke zaken voor lidmaatschap van dezelfde criminele organisatie vervolgd wordt. Dat kan niet volgens de advocaat. Zijn kantoorgenoot Tony Boersma sloot zich daarbij aan. Hij is de advocaat van ‘Brede’ Hassan M. Ook hij wordt vervolgd in beide zaken.

Het Openbaar Ministerie komt vrijdag met een reactie.