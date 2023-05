Advocaat Inez Weski zit niet langer in beperking

Inez Weski. Beeld ANP

Inez Weski werd 21 april opgepakt en zit sindsdien in voorarrest. Tot deze week zat zij in beperkingen, dat wil zeggen dat ze alleen met haar advocaat contact mocht hebben en niet met de buitenwereld. Dat is nu opgeheven.

Weski (68) wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze zou informatie van haar inmiddels ex-cliënt Ridouan Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met diens contacten in de buitenwereld hebben gedeeld.

Op 4 mei werd haar hechtenis door de raadkamer van de rechtbank Rotterdam met dertig dagen verlengd.

Taghi verdedigt zichzelf

Niet lang na haar aanhouding maakten haar advocaten bekend dat Weski de verdediging van haar cliënt Ridouan Taghi had neergelegd. Vanaf dat moment zat Taghi zonder advocaat. Vrijdag heeft hij de rechtbank laten weten dat hij zijn eigen verdediging zal voeren in het Marengo-proces. Het is de zoveelste ongebruikelijke wending in de strafzaak.

Ook kroongetuige Nabil B. zit inmiddels zonder advocaten. Daarnaast stond Inez Weski ook de broers Mario en Mao R. bij in de zaak, zij gelden als hoofdverdachten.

Maandag gaat het Marengoproces verder met de dupliek in de zaak van de advocaten van Mohamed Razzouki. Woensdag is er weer een algemene zitting in de zaak.

