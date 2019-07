Advocaat: 'Balie-jihadist bedreigd in gevangenis’

Beeld ANP XTRA

A. wordt onder meer verdacht van deelname aan een terreurorganisatie, het voorbereiden van terroristische misdrijven en het witwassen van grote sommen geld. De 33-jarige Syriër en ex-vriend van de Nederlandse journalist Ans Boersma heeft volgens het Openbaar Ministerie redelijk hoog in de boom gezeten bij terreurorganisatie Jabat al-Nusra en contact onderhouden met hooggeplaatste figuren.

De Syriër dook in september 2017 op in debatcentrum De Balie in Amsterdam tijdens de vertoning van een documentaire over Raqqa, de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat (IS).

Boersma, die als correspondent in Turkije woonde en werkte, werd begin dit jaar aangehouden en dat land uitgezet. Het is niet duidelijk of de journalist het verleden van A. kende. Zij ontkent, het OM denkt dat ze er meer van wist.

De broer van A. zit ook vast op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. Hij woonde sinds enkele jaren met zijn gezin in Bergeijk. Beide broers waren woensdag niet aanwezig in de extra-beveiligde rechtbank op Schiphol. Het ging wederom om een inleidende zitting. De inhoudelijke behandeling is niet eerder dan volgend jaar.