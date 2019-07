Adviesrapport: volksgezondheid belangrijker dan persoonlijke afweging vaccinaties

De kabinetscommissie kinderopvang en vaccinatie introduceert in het vandaag verschenen rapport een stoplichtensysteem: groen als de vaccinatiegraad voor mazelen stabiel is en gelijk aan of boven de wereldwijde norm van 95 procent; oranje als de vaccinatiegraad voor mazelen daalt, maar nog boven een kritieke ondergrens ligt; rood als de vaccinatiegraad daaronder belandt. De commissie vindt het oranje licht gelden voor de huidige situatie.

Mochten we straks onder de kritieke grens zakken, dan moeten ouders die hun kind naar een opvang willen brengen, wettelijk worden verplicht aan het rijksvaccinatieprogramma deel te nemen. Kiezen ze ervoor hun kind niet te laten inenten, dan kunnen ze geen gebruik maken van kinderopvang. En medewerkers kunnen niet (meer) in de crèche werken als zij niet gevaccineerd zijn.

Stoplicht op rood

Maar het advies gaat verder. Als de maatregel voor de kinderopvang niet goed genoeg werkt, komt een in de wet vastgelegde algemene vaccinatieplicht automatisch in beeld. De commissie noemt dit wel ‘een vergaand middel om verhoging van de vaccinatiegraad te bereiken’.

De overheid is nu aan zet om maatregelen te treffen, vindt de commissie onder leiding van voormalig PvdA-Kamerlid Roos Vermeij. Zo moet er überhaupt eerst een kritieke ondergrens worden vastgesteld. Wanneer springt het stoplicht op rood? In 2018 is 92,9 procent van de jonge kinderen ingeënt tegen mazelen; de daling in eerdere jaren is daarmee gestopt.

De commissie stelt wel dat de overheid sowieso die rode lijn moet vaststellen, ook als het niet mogelijk blijkt om dit op medisch-wetenschappelijke gronden te doen. “Het maatschappelijk belang van groepsbescherming en de bescherming van kwetsbare individuen die (nog) niet gevaccineerd kunnen worden, is daarvoor te groot.”

Het RIVM rekent op verzoek van staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) uit wanneer het rode scenario zou moeten ingaan. Daarover komt in het najaar meer duidelijkheid.

Berend Botje

De commissie ziet dat ouders met vragen of zorgen nu nog onvoldoende betrouwbare informatie kunnen krijgen. “Het is voor ouders niet altijd duidelijk hoe ze met een betrouwbare deskundige in gesprek kunnen komen.”

Dus luidt de aanbeveling mensen nu al actief te informeren dat vaccineren een breder belang dient dan alleen hun eigen gezondheid of die van hun kinderen. Ook moet de overheid duidelijk maken dat ingrijpende maatregelen klaarstaan als de vaccinatiegraad verder daalt. Daarnaast kunnen ouders die hun kind (nog) niet laten vaccineren, verplicht worden in gesprek te gaan met een deskundige. En oudere kinderen, vanaf negen jaar, moeten uitleg krijgen over de risico’s.

In de Tweede Kamer heeft D66 al een wet in de steigers staan om crèches en peuteropvangcentra de keus te laten of ze kinderen willen toelaten die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Dit voorstel wordt dit najaar behandeld. Vandaag zal kinderopvangorganisatie Berend Botje in het Noord-Hollandse Zwaag voor het eerst kinderen weigeren die niet zijn gevaccineerd. De organisatie loopt daarmee op de wetgeving vooruit.