Adviesraad: kijk naar streefcijfer voor aantal asielzoekers

Nieuwkomers

Het aantal nieuwkomers in Nederland stijgt al jaren: in 2019 kwamen er 272.000 mensen, het aantal mensen dat vertrok was met 158.000 veel lager, per saldo was dit een plus van 114.000 mensen. Een flink deel van de nieuwkomers kan zich via de EU vrij vestigen.

Asielzoekers spelen een grote rol in het politieke debat, maar hun aandeel is statistisch beperkt. Vorig jaar was asielmigratie 6 procent van het totaal, maar dat zijn alleen de mensen die een verblijfsstatus hebben gekregen. In totaal vroegen bijna 30.000 mensen asiel aan.