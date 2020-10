Advies Redteam: harde lockdown, ook thuis geen visite meer, want ‘dan kunnen we kerst vieren’

Het Redteam pleit voor een volledige lockdown. Beeld ANP

Dat advies komt van het Redteam, een groep onafhankelijke wetenschappers die het kabinet adviseert over coronamaatregelen. “We moeten nu een stevige hamerslag uitdelen,” zo verwoordt Bert Mulder het, de CWZ-microbioloog die deel uit maakt van het Redteam. “Anders vrees ik dat we nog ver in 2021 met maatregelen lopen te stoeien.’’

Het Redteam adviseerde het kabinet deze zomer al tot verdergaande maatregelen en constateert nu dat de maatregelen die twee weken geleden werden genomen weinig effect hebben. Die maatregelen waren erop gericht om de mobiliteit van mensen te verminderen. “Maar dat is nauwelijks gebeurd.’’

Parkeerkaartje gekocht

Het Redteam keek bijvoorbeeld naar het aantal keren dat een routeplanner werd geraadpleegd en een parkeerkaartje werd gekocht. Dat nam amper af. Door het meer thuiswerken zou ook het gebruik van mobiel dataverkeer flink afgenomen moeten zijn, omdat mensen dan meer van wifi gebruik maken. Maar ook dat is niet geval.

“Kijk maar op straat: het is amper rustiger,” stelt Mulder. Gevolg is dat de kans op besmettingen ook niet afneemt: die wordt kleiner als mensen minder andere mensen tegen komen door meer thuis te blijven.

Week of twee

Mulder denkt dat een korte lockdown van een week of twee extra effect kan hebben. Daarbij is de hoop ook dat in die twee weken het aantal besmettingen afneemt, waardoor er meer rust ontstaat en weer sneller bij de GGD’s getest kan worden. “Waarschijnlijk komen er dan ook sneltesten beschikbaar en is goed bron- en contactonderzoek weer beter mogelijk.’’

De microbioloog pleitte al eerder voor ook een verlenging van de herfstvakantie met een week, ‘maar die kans is eigenlijk verkeken.’ In een groot deel van het land is de herfstvakantie namelijk al ingegaan. “Verlengen zou nog wel kunnen, maar als je dat een paar weken geleden had besloten, had je dat veel eenvoudiger kunnen communiceren.’’

Nu met de hamer

Het Redteam voelt zich gesterkt door wat Diederik Gommers dit weekeinde zei. Het hoofd van alle ic’s pleitte ook voor een lockdown, omdat de ziekenhuizen anders veel meer reguliere zorg moeten gaan afbouwen dan ze nu al doen. “Wij denken dat je nu met de hamer moet komen.’’ En dat daarna, zo verwoordt het Redteam het, met het virus ‘gedanst’ kan worden: dan zijn alleen nog af en toe aanscherpingen van maatregelen nodig om het aantal besmettingen te beperken.

Korte lockdown: de maatregelen Wat een korte lockdown precies in moet houden, zou bekeken moeten worden. Het Redteam somt de volgende mogelijkheden op: ● Sociale en familiebijeenkomsten: geen bezoek toegestaan. ● Bruiloften: maximaal zes personen bij elkaar. ● Evenementen binnen en buiten: verboden. ● Sport & training: enkel individuele training toegestaan. ● Wedstrijden en sportevenementen: afgelast. ● Zwembaden, sportscholen en recreatiecentra: dicht. ● Kerk: geen fysieke samenkomst, enkel online. ● Begrafenissen: maximaal tien personen bij elkaar. ● Bars, cafés en restaurants: dicht, enkel afhaal- en bezorgdiensten. ● Kroegen: dicht, enkel afhaal- en bezorgdiensten. ● Hotels en B&B’s: enkel open voor mensen met een essentieel beroep. ● Winkels en diensten: enkel essentiële retail blijft open. ● Musea: gesloten. ● Kantoor: enkel open voor mensen met een essentieel beroep. ● Reizen: blijf in eigen dorp/stad. ● Openbaar vervoer: vermijd gebruik van OV, maximale capaciteit is 25 procent. ● Scholen en kinderopvang: tot code oranje open, bij code rood overleg. ● Hoger onderwijs: online, open als fysiek onderwijs essentieel is. Bij code rood overleg. ● Verpleeg- en verzorgingstehuizen: bezoek opgeschort.